Турецький «Бурсаспор» повідомив про трансфер українського форварда



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Євген Селезньов Skor

Українець Євген Селезньов продовжить клубну кар’єру в Туреччині

Турецький «Бурсаспор» повідомив про досягнення угоди з 34-річним українським нападником Євгеном Селезньовим.

Останнім клубом Селезньова була іспанська «Малага», яка дочасно припинила співпрацю з футболістом за згодою сторін.

Раніше Селезньов уже виступав у Туреччині за «Акхісар» та «Карабюкспор».

Наразі «Бурсаспор» виступає в другому дивізіоні турецького чемпіонату, куди команда вилетіла після 16-го місця минулого сезону в національному чемпіонаті.

Термін дії угоди з Селезньовим розраховано до кінця поточного сезону.

В Україні форвард виступав за «Шахтар» та «Дніпро». Зіграв 58 матчів за національну збірну, забив 11 м’ячів.