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    Турецький «Бурсаспор» повідомив про трансфер українського форварда

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    Євген Селезньов - Турецький «Бурсаспор» повідомив про трансфер українського форварда
    Євген Селезньов
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    Українець Євген Селезньов продовжить клубну кар’єру в Туреччині

    Турецький «Бурсаспор» повідомив про досягнення угоди з 34-річним українським нападником Євгеном Селезньовим.

    Останнім клубом Селезньова була іспанська «Малага», яка дочасно припинила співпрацю з футболістом за згодою сторін.

    Раніше Селезньов уже виступав у Туреччині за «Акхісар» та «Карабюкспор».

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    Наразі «Бурсаспор» виступає в другому дивізіоні турецького чемпіонату, куди команда вилетіла після 16-го місця минулого сезону в національному чемпіонаті.

    Термін дії угоди з Селезньовим розраховано до кінця поточного сезону.  

    В Україні форвард виступав за «Шахтар» та «Дніпро». Зіграв 58 матчів за національну збірну, забив 11 м’ячів.

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