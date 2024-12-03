Як змінився ринок житла в Європі: де найдорожче і найдешевше

Ціни на житло в ЄС зросли на 48% у період з 2010 до 2023 року, йдеться в останньому звіті агентства Євростат

За даними агентства Євростат, у 2023 році з найвищими витратами на житло, включаючи оплату води, електрики та газу, зіткнулися жителі Ірландії. Їм це обходиться вдвічі дорожче, ніж у середньому щодо ЄС. Про це пише Euronews.

На другому місці по дорожнечі опинився Люксембург (на 86% вище за середній показник по ЄС), за ним слідувала Данія (на 80% вище).

Найдешевше житло в блоці – у Болгарії та Польщі, вартість була нижчою за середню по ЄС на 61% і 56% відповідно.

У період з 2010 по 2023 рік вартість житла в 17 країнах-членах ЄС зросла, а в 9 знизилася, включаючи Грецію, Кіпр та Іспанію. У Польщі вартість житла залишилася незмінною.

Ціни на житло в країнах ЄС знизилися

У той час як житлова криза охопила низку країн Європи, включаючи Ірландію, Португалію та Іспанію, тенденція стрімкого зростання цін на нерухомість дещо призупинилася минулого року – ціни на житло в Європі знизилися в середньому на 0,3%.

Однак, якщо подивитися на картину в цілому, то можна зробити висновок, що в період з 2010 по 2023 роки ціни на житло в країнах блоку зросли в середньому на 48%, причому найбільше зростання було зафіксовано в Естонії (+209%), Угорщині (+191%) та Литві (+154%). Ціни на нерухомість знизилися лише у двох країнах-членах – в Італії та на Кіпрі, на 8% та 2% відповідно.

Тим часом, вартість оренди неухильно зростала загалом на 22% у період 2010-2023 років, причому майже в усіх країнах-членах зафіксовано зростання, за винятком Греції. Для порівняння, загальна інфляція в ЄС за той же період становила 36%.

Проте є країни, де зростання цін на оренду житла значно перевищує середні показники. В Естонії, де було зафіксовано найбільше зростання, вони підскочили на 211%, у Литві – на 169%, а в Ірландії за той самий період орендна плата зросла вдвічі.

Чи є житло в країнах Європи

У середньому по ЄС минулого року люди витрачали на житло близько однієї п'ятої (19,7%) свого доходу, причому найвища частка була в Греції (35,2%), Люксембурзі (27,6%) і Данії (25,9%).

У Норвегії, Швейцарії та Німеччині люди витрачають на житло приблизно чверть свого наявного доходу. Водночас спостерігається загальне покращення ситуації з часткою людей, які накопичили заборгованість з іпотеки, оренди або комунальних платежів – цей показник у ЄС знизився до 9,3% у 2023 році з 12,4% у 2010-му, і лише у п'яти країнах було зафіксовано деяке зростання. Наприклад, у Греції майже половина населення має заборгованість.

Володіти житлом чи знімати?

Що ж до володіння житлом, то різних країнах блоку спостерігаються величезні відмінності. У Румунії, наприклад, своїм житлом володіють понад 95% населення. За нею слідують Словаччина, Хорватія та Угорщина – у цих країнах-членах ЄС житлом володіє понад 90% населення. Оренда житла найбільш поширена у Швейцарії та Німеччині. Там понад половина населення є орендарями.

Загалом за блоком у 2023 році понад дві третини, 69% населення, володіли своїм житлом, а решта 31% його знімали.

Де люди найбільше інвестували у нерухомість

За даними Євростату, минулого року жителі Кіпру інвестували у нерухомість суму, еквівалентну 8,6% ВВП країни. В Італії цей показник становив 7%, що трохи більше, ніж у Німеччині (6,9%) та Франції (6,4%).

Найнижчий показник було зафіксовано у Польщі (2,2% від ВВП) та Греції (2,3%). У середньому інвестиції у житлове будівництво в ЄС у 2023 році становили 5,8% ВВП, тобто близько одного трильйона євро.

До слова, останні дані Євростату свідчать про різке зростання цін на житло в деяких східноєвропейських країнах, а також загальне зростання по всьому блоку на 2,9%. Ціни на житло в країнах ЄС продовжують зростати, причому лідирують територіально близько до України держави. З другого кварталу 2023 року до п'ятірки країн з найбільшим зростанням увійшли Польща (+17,7%), Болгарія (+15,1%), Литва (+10,4%), Хорватія (+10,0%) та Угорщина ( +9,8%).