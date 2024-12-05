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На Київщині внаслідок російської атаки пошкоджено лінію електромереж

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Київщині внаслідок російської атаки пошкоджено лінію електромереж
Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки на Київщину
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Уламки збитих БпЛА пошкодили приватні будинки у Київській області

Уночі Росія атакувала дронами Київщину. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено приватні будинки та лінію електромереж. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в двох районах області пошкоджено три приватних будинки та лінію електромереж», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у будинках пошкоджені вікна, двері, покрівлі. Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.

Як повідомлялося, сьогодні, 5 грудня, відключення світла діятимуть як для побутових споживачів, так і для бізнесу.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

Також «Укренерго» показало пошкоджені електростанції внаслідок російських ударів. 

До слова, ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами «Укренерго». Система зберегла і зберігає цілісність.

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Теги: росія війна електроенергія Київщина Україна безпілотник росіяни

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