«Давайте визначимо майбутнє Сирії»: Ердоган пропонував допомогу Асаду, але є нюанс

Ердоган прокоментував ситуацію в Сирії, зазначивши, що важливими цілями для повстанців залишаються міста Ідлібу, Хама, Хомс і Дамаск

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена. Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu Ajansı.

Ердоган прокоментував ситуацію в Сирії, зазначивши, що важливими цілями для повстанців залишаються міста Ідлібу, Хама, Хомс і Дамаск.

«Ідліб, Хама і Хомс, і, звичайно, Дамаск є метою. Цей марш опозиції триває і зараз», – наголосив турецький лідер. Він підкреслив, що Туреччина уважно стежить за розвитком подій «як з розвідки, так і з усіх засобів масової інформації».

«Звичайно, я скажу, що ми сподіваємося, що цей марш в Сирії продовжиться без будь-яких інцидентів, але поки цей опір триває там разом з терористичними організаціями, якщо ви пам'ятаєте, ми звернулися до Асада із закликом: «Давай зустрінемося і разом визначимо майбутнє Сирії». На жаль, ми не змогли отримати позитивної відповіді від Асада», – додав Ердоган.

Ще вчора, 5 грудня, повстанські сили Сирії, продовжуючи свій блискавичний наступ на війська Башара Асада, наблизилися до великого міста Хомс у центральній Сирії, яке відкриває шлях до столиці Дамаск. Повстанці заявили, що вони захопили міста Талбіса та Растан, наблизившись на кілька кілометрів до Хомса, ключового міста на перехресті доріг, що зв'язують столицю Дамаск із прибережними районами, підконтрольними Асаду.

Нагадаємо, ситуація на півночі Сирії стрімко загострилась наприкінці листопада. Сирійські повстанці знищили велику кількість бойовиків армії Асада. Станом на 28 листопада було вбито близько 200 бойовиків «Хізбалли», солдатів іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), а також сирійських та російських військових. Серед загиблих іранський бригадний генерал Кайюмaрс Пур Хашемі.

Вже 30 листопада сирійські повстанці на чолі з військовим опозиційним угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам» взяли під контроль друге за величиною місто Сирії Алеппо. Повідомляється, що під бомбардування потрапили міста та села. Авіаудари зокрема були спрямовані на район Аль-Фуркан поблизу Нового Алеппо на заході міста.

Також після успіхів у провінціях Алеппо та Ідліб сирійські повстанці рушили у бік Хами, сутички зараз тривають приблизно за 20 км від центру цього міста.

Згодом РФ довелося змінити свого командувача військ у Сирії генерала Сергій Кисіля через великі втрати. Як зазначають в розвідці, раніше Кисіль відзначився провальними для держави-агресора діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що теж був звільнений з посади, а потім відправлений у сирійське відрядження.

Лише 1 грудня Башар Асад уперше прокоментував наступ повстанців в Алеппо. 2 грудня стало відомо, що російські військові та дипломати тікають з Дамаска.

«У Дамаску розпочались перші збройні заворушення – російські військові та дипломати аврально та терміново почали залишати столицю Сирії. Також росіяни втекли із військової бази в місті Хан-Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та техніки», – йдеться у повідомленні ГУР. Повідомляється, що 1 грудня російські літаки завдали авіаударів у районах Хан-Шейхуна – метою атаки, ймовірно, було знищення військової техніки РФ, яка перейшла до опозиційних сил.