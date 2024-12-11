Стійкі до впливу ворожих РЕБ: на фронті зʼявилися нові українські дрони-камікадзе

Безпілотні авіаційні комплекси мають дві модифікації дронів, які різняться масою бойового навантаження

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони український безпілотний авіаційний комплекс ТОККО, дрони-камікадзе якого стійкі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє Міноборони з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

У міністерстві зауважили, що ці безпілотні авіаційні комплекси мають дві модифікації дронів, які різняться масою бойового навантаження. Елементи безпілотників мають захисне покриття, яке забезпечує стійкість роботи у складних польових умовах.

Комплекс складається із наземної станції управління, пульта керування, окулярів пілота, щогли та десятків безпілотників.

За словами заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова, перші дрони-камікадзе ТОККО вже випробували у реальному бою, вони успішно вразили ворожу техніку.

Виробники та розробники зразків озброєння і військової техніки, які мають запитання щодо процесу кодифікації, можуть звертатися до Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки на електронну пошту [email protected].

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розробила чотири види ракет. Наразі відбуваються випробування вітчизняної зброї.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров на Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2) повідомив, що Україна наступного року планує наростити виробництво зброї, зокрема дронів і балістичних ракет. Він зазначив, що Міноборони активно працює над залученням іноземних партнерів до створення спільних підприємств для розвитку оборонної індустрії. Важливими елементами є укладення багаторічних контрактів на виробництво, постачання та технічне обслуговування озброєння. Це дозволить задовольняти потреби українських військових у довгостроковій перспективі.

До слова, у Силах оборони зʼявилася новітня ракета-дрон «Пекло», котра має швидкість – 700 км/год, а дальність польоту становить понад 700 км.