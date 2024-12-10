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Необхідно збільшувати можливості ППО: Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Необхідно збільшувати можливості ППО: Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя
У Запоріжжі триває рятувальна операція після ракетного удару Росії
фото: ДСНС України, Facebook

Зеленський: Питання тільки в політичних рішеннях, які можуть врятувати тисячі життів і позбавити сенсу російський терор

Станом на вечір 10 грудня у Запоріжжі триває рятувальна операція після ракетного удару Росії. Наразі відомо про трьох загиблих людей, щонайменше 14 – поранені. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, після обстрілу у Запоріжжі зруйновано офісну будівлю, пошкоджено медичний центр, звичайну міську забудову. Під завалами можуть бути люди, залучені всі служби.

«Кожен такий удар доводить, що необхідно збільшувати можливості нашої ППО. Світ має достатньо систем, щоб зробити це. Ми передали всі запити щодо ППО партнерам: і щодо Patriot, і щодо інших систем, які можуть бути ефективними для захисту життя», – зауважив президент.  

Зеленський зазначив, що зараз питання надання Україні додаткових систем ППО тільки в політичних рішеннях.

«Це рішення американської адміністрації, рішення лідерів у Європі, рішення інших партнерів у світі. Рішення, які можуть врятувати тисячі життів і позбавити сенсу російський терор», – наголосив президент. 

Раніше «Главком» повідомляв, що сьогодні, 10 грудня, Росія атакувала Запоріжжя. Окупанти зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Рятувальники шукають людей під завалами, зруйнованої російською ракетою клініки.

Також повідомлялося, що 6 грудня РФ вдарила авіабомбами по Запоріжжю. Приблизно о 23:30 аварійно-рятувальні роботи після авіаційного удару по місту були завершені. Кількість постраждалих сягнула 24, з них троє дітей. Загинули 10 людей, вісім із них перебували в автомобілях. Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 6 грудня поранення отримали 26 людей, 10 цивільних загинули, серед них – двоє школярок Лисенко Катерина та Сироватко Тетяна.

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Теги: Київ Україна негода прапор України

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