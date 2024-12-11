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Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Хто має бути посередником у переговорах між Україною та Росією

glavcom.ua
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Хто насправді може посприяти миру в Україні
фото з відкритих джерел

«Російські загарбники вже себе переставили на іншу сторону процесу в якості причини та основної сторони війни»

Зверніть увагу, як поступово, попри всі міжнародні норми й принципи, було навʼязано думку не про агресора і жертву окупації, а про «дві сторони конфлікту».

Звідси і всі ці Орбани, Сіярто, африканські керівники з бажанням посередництва. Їм ще самим треба вийти з конфліктів, як внутрішніх, так і зовнішніх.

Посередником, а радше – дієвою стороною вирішення проблеми порушення Статуту ООН можуть виступати саме країни, які здатні та зобовʼязані це зробити: США, Велика Британія, Франція, Китай і РФ.

Російські загарбники вже себе переставили на іншу сторону процесу в якості причини та основної сторони війни, а КНР ще не готова до збалансованої позиції…

Тому посередниками (скоріше – сторонами вирішення проблеми) в питаннях встановлення довготривалого миру можуть бути лише США, Велика Британія і Франція.

Якщо КНР перейде до справедливої ролі – тоді й вони.

І ніхто інший!

В іншому разі, це – не посередництво тоді буде. А спроба «половити рибку у каламутній воді» для себе, підіграти агресору та імітація процесу.

Можливо свої інтереси їм і вдасться просунути. Але при чому тут Україна?!

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Джерело
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Теги: росія Україна переговори

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Валерій Чалий

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