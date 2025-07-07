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Кремль привласнив 110 культурних цінностей з окупованого Криму – ГУР

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Кремль привласнив 110 культурних цінностей з окупованого Криму – ГУР
Виявлено експонати, вивезені агресором із Національного заповідника «Херсонес Таврійський»
фото: ГУР Міноборони України

ГУР МО України публікує дані про 110 культурних цінностей, привласнених Росією в Криму

Головне управління розвідки Міністерства оборони України у розділі «Викрадена спадщина» на порталі War&Sanctions оприлюднило інформацію про 110 культурних цінностей, які російські окупанти привласнили собі під час археологічних розкопок у тимчасово окупованому Криму в період з 2014 по 2025 роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР МО.

Цінні артефакти були виявлені окупантами під час нелегальних археологічних розкопок на таких об’єктах археології, як «Поселення Артезіан», «Генуезька фортеця Чембало» та Південне передмістя Херсонесу Таврійського.

Окрім цього, ГУР оприлюднило інформацію про цінності з території городища Кадиківське (римський табір), на місці якого окупаційна влада Севастополя планує збудувати торговельний центр. Також виявлено експонати, вивезені агресором із Національного заповідника «Херсонес Таврійський» під прикриттям тимчасової експозиції в музеї історії Єкатеринбурга.

Розділ «Викрадена спадщина» доповнено інформацією про місця нелегальних археологічних розкопок, факти викрадення культурних цінностей та інші протиправні дії окупаційної влади РФ на території тимчасово окупованого Криму.

ГУР МО України нагадує, що «за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата».

Нагадаємо, окупаційне «міністерство майнових і земельних відносин республіки Крим» 2 липня 2025 року оголосило торги на 100% капіталу «акціонерних товариств», що керують «націоналізованими» морськими портами в Ялті та Євпаторії. Цей крок є черговою спробою Росії закріпити контроль над захопленою українською власністю.

Як відомо, у соціальних мережах, зокрема серед російських «воєнкорів» та блогерів, поширюється інформація про ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ Ільдара Ахмерова. За їхніми твердженнями, Ахмеров загинув внаслідок «підлого удару» Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ). 

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Теги: ГУР росія Крим

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