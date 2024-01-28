Україна завершила Чемпіонат Європи з біатлону з однією нагородою

Україна зайняла шосте підсумкове місце в загальнокомандному заліку

У словацькому Брезно-Осрблі завершився чемпіонат Європи з біатлону.

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Україна поділила шосте підсумкове місце в загальнокомандному заліку. На рахунку нашої збірної одна медаль – «бронзу» у спринті здобула Христина Дмитренко.

Медальний залік ж очолила збірна Норвегії – на її рахунку відразу тринадцять нагород. Другою стала команда Франції з чотирма медалями.

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Варто зазначити, що більшість провідних біатлонних збірних, на відмінну від України, були представлені на Чемпіонаті Європи не основними складами

Медальний залік Євро-2023 з біатлону:

1. Норвегія – 13 нагород (6 золотих нагород + 5 срібних + 2 бронзові)

2. Франція – 4 (1+1+2)

3. Швеція – 1 (1+0+0)

4-5. Румунія – 1 (0+1+0)

4-5. Молдова – 1 (0+1+0)

6-10. Словаччина – 1 (0+0+1)

6-10. Україна – 1 (0+0+1)

6-10. Італія – 1 (0+0+1)

6-10. Австрія – 1 (0+0+1)