Україна завершила Чемпіонат Європи з біатлону з однією нагородою
Україна зайняла шосте підсумкове місце в загальнокомандному заліку
У словацькому Брезно-Осрблі завершився чемпіонат Європи з біатлону.
Україна поділила шосте підсумкове місце в загальнокомандному заліку. На рахунку нашої збірної одна медаль – «бронзу» у спринті здобула Христина Дмитренко.
Медальний залік ж очолила збірна Норвегії – на її рахунку відразу тринадцять нагород. Другою стала команда Франції з чотирма медалями.
Варто зазначити, що більшість провідних біатлонних збірних, на відмінну від України, були представлені на Чемпіонаті Європи не основними складами
Медальний залік Євро-2023 з біатлону:
1. Норвегія – 13 нагород (6 золотих нагород + 5 срібних + 2 бронзові)
2. Франція – 4 (1+1+2)
3. Швеція – 1 (1+0+0)
4-5. Румунія – 1 (0+1+0)
4-5. Молдова – 1 (0+1+0)
6-10. Словаччина – 1 (0+0+1)
6-10. Україна – 1 (0+0+1)
6-10. Італія – 1 (0+0+1)
6-10. Австрія – 1 (0+0+1)
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