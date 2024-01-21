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Став відомий склад чоловічої збірної України на чемпіонат Європи з біатлону

Христина Жиренко
glavcom.ua
Став відомий склад чоловічої збірної України на чемпіонат Європи з біатлону
Дмитро Підручний є одним з лідерів чоловічої збірної України з біатлону
фото: biathlon.com.ua

Чемпіонат Європи відбудеться з 24 до 27 січня

Україна визначилася зі складом чоловічої збірної на чемпіонат Європи з біатлону, який пройде в словацькому Брезно-Осрблі.

Склад чоловічої збірної України на Чемпіонат Європи з біатлону

  • Дмитро Підручний
  • Артем Прима
  • Антон Дудченко
  • Тарас Лесюк
  • Віталій Мандзин
  • Артем Тищенко
  • Дмитро Грущак

Варто зазначити, що Мандзин і Грущак вперше опинились в заявці на чемпіонат Європи.

В особистих гонках Євро-2024 збірна України може одночасно виставити на старт шість біатлоністів.

Чемпіонат Європи відбудеться з 24 до 27 січня. На турнірі сумарно розіграють вісім комплектів нагород.

На минулому Євро Україна здобула три нагороди: «золото» Анастасії Меркушиної у спринті і «срібло» Юлії Джими та Антона Дудченка в індивідуальних гонках.

Теги: спорт біатлон

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