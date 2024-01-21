Став відомий склад чоловічої збірної України на чемпіонат Європи з біатлону
Чемпіонат Європи відбудеться з 24 до 27 січня
Україна визначилася зі складом чоловічої збірної на чемпіонат Європи з біатлону, який пройде в словацькому Брезно-Осрблі.
Склад чоловічої збірної України на Чемпіонат Європи з біатлону
- Дмитро Підручний
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Тарас Лесюк
- Віталій Мандзин
- Артем Тищенко
- Дмитро Грущак
Варто зазначити, що Мандзин і Грущак вперше опинились в заявці на чемпіонат Європи.
В особистих гонках Євро-2024 збірна України може одночасно виставити на старт шість біатлоністів.
Чемпіонат Європи відбудеться з 24 до 27 січня. На турнірі сумарно розіграють вісім комплектів нагород.
На минулому Євро Україна здобула три нагороди: «золото» Анастасії Меркушиної у спринті і «срібло» Юлії Джими та Антона Дудченка в індивідуальних гонках.
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