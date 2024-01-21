Став відомий склад чоловічої збірної України на чемпіонат Європи з біатлону

Дмитро Підручний є одним з лідерів чоловічої збірної України з біатлону

Чемпіонат Європи відбудеться з 24 до 27 січня

Україна визначилася зі складом чоловічої збірної на чемпіонат Європи з біатлону, який пройде в словацькому Брезно-Осрблі.

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Склад чоловічої збірної України на Чемпіонат Європи з біатлону

Дмитро Підручний

Артем Прима

Антон Дудченко

Тарас Лесюк

Віталій Мандзин

Артем Тищенко

Дмитро Грущак

Варто зазначити, що Мандзин і Грущак вперше опинились в заявці на чемпіонат Європи.

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В особистих гонках Євро-2024 збірна України може одночасно виставити на старт шість біатлоністів.

Чемпіонат Європи відбудеться з 24 до 27 січня. На турнірі сумарно розіграють вісім комплектів нагород.

На минулому Євро Україна здобула три нагороди: «золото» Анастасії Меркушиної у спринті і «срібло» Юлії Джими та Антона Дудченка в індивідуальних гонках.