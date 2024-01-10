Жіноча збірна України у п'ятірці на етапі Кубку світу з біатлону

Збірна України у жіночій естафеті вперше за тривалий час посіла п'яте місце

П'яте місце – найкращий результат України з грудня 2021 року у жіночих естафетах

П'ятий етап Кубка світу з біатлону розпочався у німецькому Рупольдингу. Першою гонкою етапу стала жіноча естафета, в якій збірна України була серед претендентів на нагороди.

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На естафетну гонку тренерський штаб збірної України з біатлону вніс одну зміну: перший етап бігла Ірина Петренко, а не Олена Городна. Наступні три етапи мали подолати Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко.

Найкращий результат серед усіх учасників естафети на першому етапі показувала саме Україна. Ірина Петренко закрила без хиб усі десять мішеней на двох вогневих рубежах і втримала перше місце на передачі естафети Юлії Джими.

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Джима на своєму етапі втратила дві позиції, її випередила Ліза Вітоцці та на передачі естафеті швейцарка Лєна Геккі-Гросс. Проте, як і Петренко, лідерка збірної України не припустилася жодного промаху на вогневих рубежах: після двох етапів у «синьо-жовтих» результат стрільби був 0+0.

На третьому етапі, який бігла Анастасія Меркушина, Україна втратила одразу кілька позицій вже на першій стрільбі. Два додаткових патрони опустили команду на шосту позицію, збільшивши відставання до 22.8 секунд.

На останній етап Україна вийшла на шостій позиції – Меркушина втримала місце, але відставання від лідерки гонки Німеччини збільшилося до 56 секунд.

Христина Дмитренко не змогла відіграти відставання та поборотися за подіум у гонці. На останньому вогневому рубежі українка закрила мішень з додаткового патрона, але змогла підняти команду на п'яте місце.

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Зазначимо, п'яте місце – найкращий результат України з грудня 2021 року у жіночих естафетах. З того складу в України залишилися Ірина Петренко та Юлія Джима (також бігли перший та другий етапи).

Переможницею гонки стала збірна Франції, яка випередила найближчих переслідувачок зі Швеції та Німеччини, які посіли друге та третє місця відповідно. Провалила естафету Норвегія – дев'яте місце (два кола штрафу).

Кубок світу (Рупольдинг). Жіноча естафета

Франція (0+4) 1:08:44.5

Швеція (0+3) +8.7

Німеччина (0+3) +46.7

Швейцарія (0+7) +1:22.3

Україна (0+4) +1:36.1

Італія (0+9) +1:40.7

Нагадаємо, у німецькому Гельзенкірхені відбулася щорічна шоу-гонка World Team Challenge, відома як «Різдвяна гонка». Збірна України у складі Юлії Джими та Дмитра Підручного посіла п'яте місце.

Як повідомлялося, 16 грудня українська біатлоністка Анастасія Меркушина фінішувала десятою в гонці переслідування етапу Кубка світу у швейцарському Ленцергайді.