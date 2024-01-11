Чоловіча збірна України з біатлону здивувала результатом на Кубку світу

Українці провалили естафетну гонку в Рупольдингу

У німецькому Рупольдингу триває п'ятий етап Кубка світу з біатлону. У другий змагальний день відбулася чоловіча естафета. На чоловічу естафетну гонку тренерський штаб збірної України з біатлону вніс одну зміну: третій етап замість Антона Дудченка біг Денис Насико. Також до четвірки «синьо-жовтих» потрапили Артем Прима, Дмитро Підручний та Віталій Мандзин.

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Учасниками четвертої естафети у нинішньому сезоні Кубка світу з біатлону стали 23 команди. Серед них – Норвегія, яка виграла усі попередні гонки у цьому форматі. Найкращий результат сезону Україна показала на етапі у Гохфільцені – п'яте місце.

Ключовим моментом виступу української збірної стала перша стрільба. Артем Прима заробив коло штрафу (1+6 за підсумками двох вогневих рубежів), внаслідок чого українці опустилися на останнє 23-те місце. На передачі естафеті відставання від проміжних лідерів Німеччини складало 1:51 хвилини.

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На наступному етапі Дмитро Підручний зміг відіграти одну позицію – у Болгарії. Однак відставання України ще зросло майже на хвилину – до 2:47 хвилин. При цьому на другому етапі ще три збірні пішли на штрафні кола: Естонія (одне), Швеція (два) та Польща (одне).

Денис Насико став першим українським біатлоністом, який провів вогневий рубіж без використаних додаткових патронів. Причому зробив це двічі: підняв команду на 19-те місце, випередивши Естонію, Польщу та Республіку Корею. Водночас відставання від першого місця зросло до 3:20 хвилин.

Вже на першому колі Віталій Мандзин обійшов румунського біатлоніста, піднявши команду на 18-те місце. А перед «стійкою» підняв збірну України на 17-ту позицію.

Проте на останньому вогневому рубежі Мандзин відправив збірну України ще на коло штрафу. Однак і з цим результатом втримав команду на 17-й позиції.

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Україна посіла 18-те місце – найгірший результат з грудня 2018 року у чоловічих естафетах. При цьому у січні 2019-го, на етапі в Обергофі, українців зняли як колових на третьому етапі.

Учетверте поспіль переможцем чоловічої естафети стала збірна Норвегії. На фініші норвежці випередили команду Німеччини, яка пішла на два кола штрафу під час естафети з перевагою у понад пів хвилини.

Кубок світу (Рупольдинг). Чоловіча естафета

Норвегія (0+8) 1:09:49.6 Німеччина (2+7) +45.0 Італія (0+10) +58.7 Франція (1+10) +1:11.0 Австрія (0+2) +1:22.8 Словенія (0+2) +1:23.8

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18. Україна (2+11) +4:44.5

Україна посіла 18-те місце на чоловічій естафетній гонці фото: скріншот

Зазначимо, на минулому етапі Кубка світу з біатлону чоловіча збірна посіла п'яте місце.

Нагадаємо, першою гонкою етапу стала жіноча естафета, в якій збірна України посіла п'яте місце. Це найкращий результат України з грудня 2021 року у жіночих естафетах.

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Раніше у німецькому Гельзенкірхені відбулася щорічна шоу-гонка World Team Challenge, відома як «Різдвяна гонка». Збірна України у складі Юлії Джими та Дмитра Підручного посіла п'яте місце.

Як повідомлялося, 16 грудня українська біатлоністка Анастасія Меркушина фінішувала десятою в гонці переслідування етапу Кубка світу у швейцарському Ленцергайді.