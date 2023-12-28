Збірна України з біатлону посіла п'яте місце у Різдвяній гонці-2023

«Різдвяна гонка» пройшла у форматі одиночної змішаної естафети і складалася з двох частин

У німецькому Гельзенкірхені відбулася щорічна шоу-гонка World Team Challenge, відома як «Різдвяна гонка». Збірна України у складі Юлії Джими та Дмитра Підручного посіла п'яте місце.

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«Різдвяна гонка» пройшла у форматі одиночної змішаної естафети і складалася з двох частин. Спершу учасники пробігли гонку з масовим стартом, після чого за її результатами відбулася гонка переслідування, де й визначилися переможці.

У 2023 році в гонці взяли участь десять команд, що представляли дев'ять різних країн – Німеччину (дві команди), Норвегію, Францію, Швейцарію, Україну, Словенію, Бельгію, Чехію та Австрію.

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Біатлоністи пробігли по дев'ять кіл у кожній з частин гонки. Юлія Джима розпочала масстарт під дев'ятим стартовим номером. На старті гонки Джима та Підручний зробили по одному промаху, однак на трьох наступних вогневих рубежах відпрацювали безпомилково, що дозволило увійти у топ-3.

Після двох хиб Підручного на шостому вогневому рубежі Україна опустилась на п'яту сходинку. Джима після цього відіграла одну позицію і в підсумку Підручний зберіг четверте місце у масстарті, фінішувавши з відставанням у 1:16.8 хвилини від лідерів.

Переможцем масстарту стала збірна Франції у складі Жюлії Сімон та Фаб'єна Клода. На другому місці фінішували Ганна Кебінгер і Бенедикт Долль (Німеччина-1), на третьому – Інгрід Тандреволд та Штурла Легрейд з Норвегії.

У першій половині гонки переслідування Підручний заробив чотири штрафні кола на двох вогневих рубежах. Україна опустилась на сьоме місце. На заключному вогневому рубежі Підручний закрив усі мішені та покращив позиції. У підсумку Україна посіла п'яте місце у гонці.

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Титул переможців гонки захистили Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод. Це вже третя перемога для Франції у «Різдвяній гонці».

«Різдвяна гонка» 2023. Результати

Франція (Жюлія Сімон / Фаб'єн Клод, 3) 34:43.5 Норвегія (Інгрід Тандреволд, Штурла Легрейд, 3) +57.5 Словенія (Полона Клеменчич, Яков Фак, 2) +1.08.2 Німеччина-1 (Яніна Геттіх-Вальц, Роман Реєс, 4) +1.10.1 Україна (Юлія Джима / Дмитро Підручний, 6) +1.30.5

Нагадаємо, 16 грудня українська біатлоністка Анастасія Меркушина фінішувала десятою в гонці переслідування етапу Кубка світу у швейцарському Ленцергайді. Це найкращий результат українських біатлоністок в особистих гонках нинішнього сезону.