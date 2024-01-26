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Українка виграла «бронзу» на Чемпіонаті Європи з біатлону

Катерина Іванова
glavcom.ua
Українка виграла «бронзу» на Чемпіонаті Європи з біатлону
Христина Дмитренко - бронзова призерка чемпіонату Європи з біатлону у спринті
фото: instagram / kristi_dmit

Це перша медаль України на Євро-2024

У словацькому Брезно-Осрблі продовжується чемпіонат Європи з біатлону. Програму змагань у п'ятницю, 26 січня, закрив жіночий спринт, повідомляє Суспільне.Спорт.

Участь в жіночому спринті взяли сім українських біатлоністок. Вперше на Євро-2024 виступили Анастасія Меркушина, Ірина Петренко та Христина Дмитренко. Для останньої перша участь на змаганнях стала надзвичайно успішною.

Христина Дмитренко здобула «бронзу» в гонці, це дебютна медаль Христини на цьому рівні. Вона виборола бронзу в спринтерській гонці, програвши лише двом норвежкам – Іді Лієн і Марен Кіркейде.

Результати жіночого спринту
Результати жіночого спринту

Це також друга поспіль медаль України у жіночому спринті на чемпіонатах Європи. У 2023 році стала чемпіонкою Анастасія Меркушина, проте цього року вона не зуміла поборотись за топ-10.

Нагадаємо, Україна завоювала дві нагороди у четвертий день Юнацьких олімпійських ігор.

Першу нагороду ігор приніс нашій країні біатлонний спринт серед дівчат. 17-річна Поліна Пуцко з одним промахом посіла третє місце жіночого спринту. Другу нагороду виборов 16-річний Ярослав Лавренюк: він отримав «Срібло» в скелетоні. Після першого проїзду він ішов третім, після чого покращив власний результат.

Стало відомо, що МОК вирішив робити з росіянами. Російських та білоруських спортсменів, які відібралися на Олімпіаду-2024 у Парижі, повторно перевірять. 

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Теги: спорт чемпіонат Європи спринт Анастасія Меркушина Христина Дмитренко біатлон

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