Артем Прима показав найкращий результат збірної України в сезоні Кубка світу

Дев'яте місце Прими в індивідуальній гонці є найкращим серед українських біатлоністів у сезоні Кубка світу

Шостий етап Кубка світу з біатлону стартував в італійському Антгольці. Змагання відкривала коротка індивідуальна гонка серед чоловіків.

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Україну в гонці представляли п'ять біатлоністів. Після виступів у Рупольдингу до заявки пройшли Денис Насико, Артем Тищенко і Тарас Лесюк. Натомість Артем Прима повернувся до індивідуальних змагань Кубка світу, а Дмитро Грущак проводив свій дебютний старт на цьому рівні.

Гонка відбувалася на тлі складних погодних умов у Антгольці. Через сильний туман організатори відклали початок змагань на 10 хвилин.

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Чиста стрільба на стартовій «лежці» дозволила Тарасу Лесюку й Артему Примі заїхати на проміжні 12-ту та 19-ту сходинку відповідно. Артем Тищенко також закрив усі п'ять стартових мішеней, перш ніж заробити 45 секунд на штрафу на наступній «стійці».

Усі 10 мішеней за підсумками другого рубежу закрив лише Прима. На дистанцію він повертався на проміжному сьомому місці, програючи лідеру понад 52 секунди.

Першого промаху Артем Прима припустився на другій «лежці», вибувши за межі топ-15. До десятки українець повернувся після свого третього «нуля» на останньому вогневому рубежі – сьоме місце.

У фінішному протоколі Прима посів дев'яте місце. Крім українця, менше двох промахів у топ-10 мали лише Йоганнес Бьо та німець Роман Реєс.

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Тищенко завершив гонку з чотирма промахами і відставанням у майже шість хвилин від лідера. Після фінішу всіх учасників він опустився на 57-му сходинку.

Денис Насико після двох фінішів у заліковій зоні Рупольдинга вибув з боротьби за очки після стартової «лежки» з трьома промахами. До фінішу він дістався із шістьма хибами та програв лідеру понад сім хвилин.

Натомість Лесюк додав по два промахи на трьох останніх рубежах, вибувши з проміжного топ-40. Насику на фініші він програв шість секунд та замкнув восьмий десяток.

Дмитро Грущак у дебютній гонці Кубка світу не закрив п'ять мішеней. У фінішному протоколі 23-річний біатлоніст став 81-м.

Першу особисту перемогу в 2024 році здобув лідер загального заліку Йоганнес Бьо. Норвежець єдиним з топ-10 закрив усі мішені на чотирьох рубежах та «привіз» найближчому переслідувачу, Тар'єю Бьо, понад півтори хвилини.

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Кубок світу. Антгольц. Коротка індивідуальна гонка – чоловіки

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0+0+0) 37:28.0 хвилини

2. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+1+0+1) +1:36.1

3. Йоганнес Кюн (Німеччина, 0+0+0+2) +1:44.0

4. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 0+2+0+1) +1:47.3

5. Мартін Понсілуома (Швеція, 1+0+1+1) +1:58.6

6. Ветле Крістіансен (Норвегія, 1+1+0+0) +2:16.4

...

10. Артем Прима (Україна, 0+0+1+0) +2:38.8

...

57. Артем Тищенко (Україна, 0+1+0+3) +5:56.6

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77. Денис Насико (Україна, 3+1+1+1) +7:25.9

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80. Тарас Лесюк (Україна, 0+2+2+2) +7:31.8

81. Дмитро Грущак (Україна, 0+2+2+1) +7:51.3

Нагадаємо, Прима всьоме в кар'єрі фінішував у топ-10 змагань Кубка світу з біатлону. Востаннє це ставалося в сезоні 2022/23 – десятий у гонці переслідування в Ансі.

До дев'ятки Прима пройшов уперше від сезону 2016/17, коли він посідав дев'яте місце в переслідуванні на етапі в Обергофі.

Дев'яте місце Прими – новий найкращий результат українських біатлоністів у сезоні Кубка світу. Досі рекордний показник – 10-те місце в персьюті Ленцергайде – втримувала Анастасія Меркушина.