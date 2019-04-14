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    Україна завершила Євро з боротьби бронзою спортсмена, який хотів виступати за Росію (відео)

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    Ленур Теміров вирішив повернутися в Україну після того, як виявився непотрібним у Росії - Україна завершила Євро з боротьби бронзою спортсмена, який хотів виступати за Росію (відео)
    Ленур Теміров вирішив повернутися в Україну після того, як виявився непотрібним у Росії
    Фото з соцмереж

    Загалом на рахунку українських борців греко-римського стилю дві нагороди

    У Бухаресті (Румінія) завершився чемпіонат Європи з трьох видів боротьби.

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    Останніми медалі розігрували борці греко-римського стилю. Українські «класики» повертаються додому з двома медалями - золотом Жана Беленюка (вагова категорія - до 87 кг) і бронзою Ленура Темірова (до 60 кг).

    Бронзовий призер останнього чемпіонату світу Теміров розпочав виступ на румунських килимах з важкої перемоги 6:5 над вірменином Ґеворґом Ґарібяном.

    Потім була впевненіша звитяга у чвертьфіналі над Мурадом Маммадовим з Азербайджаном - 10:5.

    У півфінальній сутичці Ленур програв майбутньому чемпіонові, срібному призеру торішнього чемпіонату світу Вікторові Чіобану з Молдови - 4:6.

    У сутичці за третє місце наш борець здолав 9:0 хорвата Івана Лізатовіча.

    Зауважимо, що уродженець Судака (АР Крим) Теміров виступає на високому рівні з 2006 року. Він був бронзовим призером чемпіонату Європи-2007 серед кадетів, у 2010-му виграв срібло на Євро і бронзу на світовій першості серед юніорів. На дорослому рівні у Темірова особливих досягнень не було. Він їздив на Олімпіаду-2012 до Лондона, де поступився в першій же сутичці.

    У 2014 році, після того, як путінські «зєльониє чєловєчкі» окупували Кримський півострів, Теміров вирішив отримати російський паспорт і виступати у складі країни-окупанта. Не врахувавши одного: там таких темірових - по два десятки на кожну вагу. Звичайно, до складу збірної РФ Ленур не пробився і, посівши п'яте місце на чемпіонаті Росії-2017, який, до речі виграв фіналіст нинішнього Євро Марянян, знову вирішив згадати, що він українець. А наша борцівська спільнота не горда, прийняла Темірова назад.

    Нагадаємо, що українські вільники виграли в Бухаресті дві бронзи, жіноча команда - чотири золота і два срібла.

     Читайте також: Перемога, присвячена Україні і українцям: відео фіналу і переможного гопака Жана Беленюка
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