Троє українських борчинь вийшли у фінал чемпіонату Європи (відео)

Оксана Лівач боротиметься у фіналі дорослого Євро вперше в кар'єрі Фото з соцмереж

На особливу увагу заслуговує боротьба чинної чемпіонки світу Алли Черкасової

На чемпіонаті Європи з боротьби в Бухаресті (Румунія) розпочалися змагання серед жінок. З перших п'яти вагових категорій, в яких розпочалися змагання, до фіналів вийшли відразу три українські спортсменки, а ще одна 11 квітня боротиметься за бронзу.

Прогнозованою фіналісткою стала бронзова призерка торішнього чемпіонату світу, представниця найлегшої вагової категорії (до 50 кг) 22-річна Оксана Лівач зі Львова. наша борчиня перемогла Туркан Насірову з Азербайджану (10:8) та туркеню Евін Демірхан (2:0). У фінальній сутичці Лівач боротиметься з болгаркою Міґленою Селішкою.

У категорії до 55 кг вперше у кар'єрі до фіналу континентальної першості пробилася інша львів'янка, 28-річна Ірина Гусяк, вищим досягненням якої досі була бронза чемпіонату Європи-2013. На шляху до вирішальної сутички вона перемогла туркеню Бедіху Ґун (9:6) і білоруску Заліну Сідакову (8:4). У фіналі Гусяк 11 квітня зустрінеться з болгаркою Евеліною Ніколовою.

Найважчим був шлях до фіналу в чинної чемпіонки світу, ще однієї львів'янки Алли Черкасової (до 68 кг). На шляху до фіналу Алла яскраво зборола полячку Аґнєшку Віщек-Кордус (12:1), чинну чемпіонку Європи, чемпіонку світу-2012 Єнні Франссон зі Швеції (4:3) і екс-українку, бронзову призерку торішнього чемпіонату світу Ірину Нетребу, яка представляє Азербайджан - 11:0. У фіналі Черкасовій протистоятиме чешка Адела Ганзлічкова.

Ще одна українка боротиметься в бронзовому фіналі. Чинна чемпіонка Європи серед юніорів Ангеліна Лисяк (до 59 кг) перемогла німкеню Сандру Парушевскі (11:0), але програла росіянці Свєтлані Ліпатовій (5:6). У медальній сутичці Лисяк зустрінеться з Ельмірою Ґамбаровою з Азербайджану.

Єдиною з українок, яка виходила на килим у вівторок, припинила боротьбу і відповідно втратила шанси на медалі представниця найважчої ваги (до 76 кг) Алла Белинська. Вона у стартовій сутичці програла німкені Аліне Роттер-Фокен - 0:6.

Нагадаємо, що першими на чемпіонаті Європи в Бухаресті відборолися представники вільного стилю. Українці повертаються додому з двома бронзами, які здобули Василь Шуптар (до 65 кг) і Олександр Хоцянівський (до 125 кг).