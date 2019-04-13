Гра м'язами й витонченою технікою: як Беленюк виходив у фінал чемпіонату Європи (відео)
-
Розсилка
Сьогодні ввечері Жан може стати триразовим чемпіоном континенту
Найсильніший український борець, чемпіон світу-2015, срібний призер Олімпіади-2016 Жан Беленюк прямує до третього в кар'єрі титулу чемпіона Європи з греко-римської боротьби.
За підсумками першого змагального дня у ваговій категорії до 87 кілограмів на першості континенту, яка триває зараз у Бухаресті (Румунія) Жан пробився у фінал.
У стартовій сутичці Беленюк переміг 6:1 Івана Гуклека з Хорватії.
У чвертьфінальному поєдинку Жан впорався з угорцем Еріком Сільвашші - 3:1.
У півфіналі українець переміг литовця Ейвідаса Станкевічюса - 5:1.
Зауважимо, що чинний олімпійський чемпіон Давіт Чакветадзе з РФ поступився в 1/8 фіналу 1:2 азербайджанцеві Ісламу Аббасову. Саме з Аббасовим, який є чинним чемпіоном Європи серед молоді до 23-х років, Беленюк сьогодні, 13 квітня, ввечері боротиметься у фіналі. Торік ці суперники зустрічалися у півфіналі чемпіонату світу. У непростій, доволі брудній сутичці перемогу святкував Жан.