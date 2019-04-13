Гра м'язами й витонченою технікою: як Беленюк виходив у фінал чемпіонату Європи (відео)



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Жан Беленюк у фіналі зустрінеться з суперником, з яким має особливі порахунки Instagram Жана Беленюка

Сьогодні ввечері Жан може стати триразовим чемпіоном континенту

Найсильніший український борець, чемпіон світу-2015, срібний призер Олімпіади-2016 Жан Беленюк прямує до третього в кар'єрі титулу чемпіона Європи з греко-римської боротьби.

За підсумками першого змагального дня у ваговій категорії до 87 кілограмів на першості континенту, яка триває зараз у Бухаресті (Румунія) Жан пробився у фінал.

У стартовій сутичці Беленюк переміг 6:1 Івана Гуклека з Хорватії.

У чвертьфінальному поєдинку Жан впорався з угорцем Еріком Сільвашші - 3:1.

У півфіналі українець переміг литовця Ейвідаса Станкевічюса - 5:1.

Зауважимо, що чинний олімпійський чемпіон Давіт Чакветадзе з РФ поступився в 1/8 фіналу 1:2 азербайджанцеві Ісламу Аббасову. Саме з Аббасовим, який є чинним чемпіоном Європи серед молоді до 23-х років, Беленюк сьогодні, 13 квітня, ввечері боротиметься у фіналі. Торік ці суперники зустрічалися у півфіналі чемпіонату світу. У непростій, доволі брудній сутичці перемогу святкував Жан.