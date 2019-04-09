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    «Те саме буде з Кроллою»: борець Беленюк поділився відео свого спарингу з Ломаченком

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    Жан Беленюк і Василь Ломаченко провели динамічний спаринг - «Те саме буде з Кроллою»: борець Беленюк поділився відео свого спарингу з Ломаченком
    Жан Беленюк і Василь Ломаченко провели динамічний спаринг
    Скрін-шот

    Василь надав Жанові непоганий урок боксу

    Чемпіон світу-2015, срібний призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро 2016 року з греко-римської боротьби Жан Беленюк на власній сторінці в Instagram поділився відео, на якому він на борцівському килимі намагається боксувати з дворазовим олімпійський чемпіоном, чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA/WBO Василем Ломаченком.

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    «Приблизний відеорозклад на бій Ломаченко - Кролла, - пожартував у коментарі до ролика Беленюк. - Певен, Кролла буде виглядати так само безглуздо, як я в цьому ролику. Завдання потрапити по плечу. Тільки не сміятися. ПОКИ в цій темі мало тямлю. Удачі Василеві Ломаченку. Нав'язливе дихання за кадром - Дмитро Арабаджи (український борець греко-римського стилю - прим.)».

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    Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

    Нагадаємо, що біл Ломаченко - Кролла відбудеться 12 квітня.

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    бокс Василь Ломаченко Жан Беленюк греко-римська боротьба
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