Україна перемогла Албанію у товариському матчі після поразки у відборі на Чемпіонат світу

Ілля Мандебура
Україна переможно завершила важкий для себе цикл відбору на світову першість
фото: УАФ

Команди зустрілися між собою у «матчі за третє місце» шляху B плейоф європейської кваліфікації

Чоловіча збірна України з футболу перемогла Албанією з рахунком 1:0 у товариському матчі команд, які поступилися у півфінальному раунді плейоф до Чемпіонату світу 2026 року, який пройде у трьох країн Північної Америки. Про це повідомляє «Главком»

Передматчевий стан команд

Як зазначалося в анонсі цього матчу, до очної зустрічі суперники підходять після невдач у півфіналах плейоф відбору на Чемпіонат світу 2026. Албанія після гола Ходжі в першому таймі програла Польщі, пропустивши двічі після перерви. Україна ж не стримала Йокереса, а єдиним позитивом став дебютний гол Пономаренка.

Також очікуються кадрові зміни, особливо в синьо-жовтих. У складі України повертаються після дискваліфікації Конопля та Маліновський. Також шанс отримають гравці, які не зіграли проти Швеції – Різник, Сваток, Сарапій, Михайліченко, Піхальонок і Волошин.

Хід гри 

З перших хвилин команда Сергія Реброва намагалася контролювати м’яч і темп гри. Українці більше володіли ініціативою, проте до реальних загроз справа доходила нечасто. Найкращі моменти до перерви виникали після стандартів і швидких атак: Роман Яремчук мав хороший шанс після обрізки суперника, але не влучив у кут, а також забив із офсайду. Ще один небезпечний епізод створив Назар Волошин, який після навісу пробив у ногу голкіперу Томасу Стракоші. Албанія ж діяла обережно, роблячи ставку на контратаки. Мірто Узуні та його партнери кілька разів загострювали, але серйозно переграти Дмитра Різника не змогли. Через це після першого тайму на табло був «сухий» рахунок. 

Вирішальний момент матчу настав одразу після повернення футболістів на поле. За хвилину після свистка на другий тайм після навісу Богдана Михайліченка м’яч перелетів через Яремчука, а Олексій Гуцуляк головою точно замкнув передачу. Після цього українці продовжили контролювати гру та створювати моменти. Дуже близьким до голу був Микола Шапаренко, який після індивідуального проходу влучив у стійку. Сам Гуцуляк і Волошин також мали нагоди подвоїти перевагу, але Стракоша неодноразово рятував албанців.

Гості намагалися створити моменти, але безрезультатно: дальній удар Казім Лячі у дев’ятку парирував Різник, а в кінцівці Узуні мав шанс після закидання у штрафний, однак не зумів переграти українського воротаря. Щоправда, ініціатива все ще лишалася за командою Сергія Реброва, яка навіть мала шанс подвоїти перевагу, але арбітр вирішив не призначати пенальті за падіння Судакова у штрафній суперників. У підсумку рахунок у матчі залишився на позначці 1:0, і синьо-жовті втримали перемогу. 

Товариський матч

Україна – Албанія 1:0 (0:0)

  • Голи: Гуцуляк (46)

Що далі

Далі на обидві команди в офіційних матчах очікують поєдинки нового сезону Ліги націй: Україна у дивізіоні B наприкінці вересня зіграє з Угорщиною та Грузією на виїзді, а Албанія в дивізіоні C проведе поєдинок проти допущеної УЄФА Білорусі та команди Фінляндії. 

Нагадаємо, що збірна України з футболу програла Швеції у матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026

