Українські стрибуни у висоту завоювали два золота на етапі Континентального кубка в Польщі

Ілля Мандебура
Дмитро Нікітін вирвав золоту медаль у напруженому фіналі
фото: athletix.ch
Ірина Геращенко та Дмитро Нікітін підтвердили потужне реноме української школи стрибків у висоту

На етапі Континентального туру в польському Білостоку українські легкоатлети завоювали золоті нагороди як у жіночих, так і в чоловічих стрибках у висоту. Про це повідомляє «Главком».

Перша за два роки перемога для Геращенко

Для Ірини Геращенко ці змагання стали другим стартом у літньому сезоні після успішного виступу на етапі Діамантової ліги в Сямені, де вона разом із Юлією Левченко виборола срібло з результатом 1,97 метра. У Білостоку українка здобула своє перше міжнародне золото після повернення в сектор з моменту вагітності та народження доньки. 

Жіночі змагання українка розпочала дуже впевнено, без помилок подолавши перші чотири висоти. Перші проблеми почалися на висоті 1,90 метра, де Геращенко припустилася двох помилок, але зуміла підкорити її з третього стрибка. Цей рубіж перелетіли лише вона та фінка, яка на той момент лідирувала за спробами. Проте наступну висоту 1,93 метра змогла подолати тільки українка, взявши її з останньої спроби, що автоматично гарантувало їй золоту медаль. У статусі переможниці українка замовила 1,96 метра і перестрибнула планку з першого разу, встановивши новий рекорд турніру. Після цього вона продовжила змагання на позначці 1.99 метра, але після двох невдалих спроб перенесла останній стрибок на новий особистий рекорд 2.01 метра, який їй не підкорився. 

Тріумф Нікітіна

У чоловічому секторі Україну представляли Дмитро Нікітін та Владислав Лавський, для яких цей старт відкривав літній сезон 2026 року. Перший з них безпомилково подолав перші чотири висоти, зокрема з першої спроби взяв 2,20 метра, після чого в секторі залишилося чотири атлети. На висоті 2.23 метра Нікітін припустився перших помилок, проте успішно реалізував третій стрибок. Окрім нього в секторі залишився лише грек Антоніос Мерлос, який вирішив пропустити цю висоту. Розв'язка наступила на позначці 2.26 метра, яку не зміг подолати жоден із атлетів. Оскільки Дмитро Нікітін став єдиним, хто взяв попередню висоту 2,23 метра, він виборов золоту нагороду, випередивши Мерлоса та поляка Матеуша Колодзейського, які зупинилися на позначці 2,20 метра. 

Владислав Лавський не зумів підкорити висоту 2,20 м, через що він посів підсумкове восьме місце.

