Моурінью схвалив. «Реал» націлився на чемпіона Італії

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Королівський клуб у міжсезоння перебудовуватиме захист

Оборонець міланського «Інтера» Дензел Дюмфріс потрапив до сфери зацікавлень мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Нідерландець став пріоритетним варіантом підсилення правого флангу «вершкових». Трансфер нібито схвалив потенційний керманич мадридців Жозе Моурінью. «Реал» готовий активувати пункт викупу Дюмфріса за 25 млн євро.

Іспанський гранд прагне закрити перехід ще до Чемпіонату світу. Щоправда, клаусула нідерландця діятиме лише 1-31 липня. У разі продажу оборонця «Інтер» замінить його Марко Палестрою з «Аталанти». Бергамаски вимагають за нього 50 млн.

Дюмфріс у нинішньому сезоні зіграв 28 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав п'ять голів і дві результативні передачі. Контракт фулбека з «нерадзуррі» чинний до літа 2028 року.

До слова, раніше мадридський «Реал» заплатив відступні за нового тренера. Лісабонська «Бенфіка» отримала компенсацію за перехід Жозе Моурінью. «Вершкові» нібито розщедрилися на 3 млн євро.

Нагадаємо, культовий воротар Ікер Касільяс оцінив можливе повернення Моурінью в Королівський клуб. Експідопічний португальця не в захваті від потенційного призначення тренера в «Реал». Вони мали напружені взаємини під час першої каденції Моурінью в Мадриді.