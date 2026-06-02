Колишній тренер Циганкова очолив історичний гранд

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Іспанський фахівець недовго залишався безробітним

Амстердамський «Аякс» призначив Мічела головним тренером команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Іспанець замінить співвітчизника Оскара Гарсію. Останній тренував нідерландський гранд із березня. Раніше тимчасовим керманичем «аяксидів» був Фред Грім, а розпочали амстердамці сезон під керівництвом Джона Хейтінги.

Мічел провів п'ять років на чолі іспанської «Жирони». Біля керма «червоно-білих» він пройшов шлях із Сегунди до Ліги чемпіонів. Утім, кампанія 2025/26 склалася для каталонців невдало – команда українців Владислава Крапивцова, Віктора Циганкова та Владислава Ваната вилетіла з Ла Ліги.

Чим відомий Мічел

Уродженець Мадрида, вихованець і легенда місцевого «Райо Вальєкано». Провів у складі «бджіл» майже всю кар'єру з перервами на нетривалі періоди в «Альмерії», «Мурсії» та «Малазі».

У 2012 році розпочав у рідному клубі тренерську роботу. Спершу працював із юнаками, а в лютому 2017-го очолив першу команду. Виграв із «Райо Вальєкано» Сегунду в сезоні 2017/18. У 2019 році приєднався до «Уески» та виграв той же дивізіон із першої спроби.

До «Жирони» перебрався перед кампанією 2021/22. У першому сезоні вивів каталонців до Ла Ліги, а на третій сенсаційно фінішував третім і завоював для команди путівку до Ліги чемпіонів. Утім, в основному раунді головного єврокубка «червоно-білі» здобули одну перемогу за вісім турів.

«Аякс» у сезоні 2025/26

Нідерландський гранд завершив четвертий змагальний рік поспіль без жодного трофею. У національній першості амстердамці фінішували на п'ятій сходинці та змагатимуться в Лізі конференцій у наступному сезоні.

Натомість в Кубку Нідерландів «Аякс» вилетів на стадії 1/8 фіналу після фіаско проти АЗ із Аклмара (0:6). Не мала успіху команда в Лізі чемпіонів. На загальному етапі турніру гранд здобув дві перемоги, зазнав шести поразок і залишився за бортом плейоф.

До слова, раніше мадридський «Реал» заплатив відступні за нового тренера. Лісабонська «Бенфіка» отримала компенсацію за перехід Жозе Моурінью. «Вершкові» нібито розщедрилися на 3 млн євро.

Нагадаємо, культовий воротар Ікер Касільяс оцінив можливе повернення Моурінью в Королівський клуб. Експідопічний португальця не в захваті від потенційного призначення тренера в «Реал». Вони мали напружені взаємини під час першої каденції Моурінью в Мадриді.