Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 здобула одну перемогу в перший день Чемпіонату світу

Обидва поєдинки української команди були напруженими

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 розпочала свої виступи на Чемпіонаті світу з насиченого ігрового дня, провівши перші два матчі групового раунду. Про це повідомляє «Главком».

Важка поразка проти Канади

У стартовому поєдинку підопічні Віталія Чернія протистояли команді Канади. Зі стартових хвилин обидва колективи зробили ставку на жорсткий і надійний захист, чинячи суттєвий тиск один на одного. Попри це, канадійкам епізодами вдавалося ефективно використовувати помилки української збірної. Синьо-жовті двічі по ходу зустрічі зрівнювали рахунок, але суперниці щоразу повертали собі комфортну перевагу. У підсумку матч завершився поразкою України з рахунком 11:14. Найрезультативнішою у складі нашої команди стала Анжеліка Ляшко, яка набрала чотири очки, а Катерина Коваль відзначилася трьома блокшотами.

Драматична перемога над Японією

Другий матч проти збірної Японії мав для українок вирішальне значення, адже повторна поразка фактично позбавляла їх реальних шансів на вихід із групи. Гра видалася надзвичайно близькою, напруженою та важкою. Протягом поєдинку Україна утримувала впевнену перевагу у 2-3 очки, проте під кінець зустрічі втратила її. На останніх секундах гри досвідчена форвардиня Кристина Філевич виконала чудовий дальній кидок, який приніс команді надважливу перемогу з рахунком 19:18. Саме Філевич стала найрезультативнішою гравчинею зустрічі, записавши до свого активу 10 очок.

Турнірна ситуація

Після двох турів збірна України має в доробку одну перемогу та одну поразку, посідаючи останнє місце в групі через найменшу кількість забитих очок. Попри це, українки зберігають шанси на плейоф.

Повна турнірна таблиця групи D виглядає так:

Франція – 1 перемога, 34 очки Японія – 1 перемога, 34 очки Канада – 1 перемога, 31 очко Литва – 1 перемога, 31 очко Україна – 1 перемога, 30 очок

Наступні матчі групової стадії українки зіграють у четвер, 4 червня, проти збірних Франції та Литви, де для виходу далі необхідно вигравати щонайменше один поєдинок та спостерігати за паралельними поєдинками.

