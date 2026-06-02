Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 здобула одну перемогу в перший день Чемпіонату світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 здобула одну перемогу в перший день Чемпіонату світу
Україна вдруге поспіль грає на світовій першості з баскетболу 3х3
фото: FIBA
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Обидва поєдинки української команди були напруженими 

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 розпочала свої виступи на Чемпіонаті світу з насиченого ігрового дня, провівши перші два матчі групового раунду. Про це повідомляє «Главком».

Важка поразка проти Канади

У стартовому поєдинку підопічні Віталія Чернія протистояли команді Канади. Зі стартових хвилин обидва колективи зробили ставку на жорсткий і надійний захист, чинячи суттєвий тиск один на одного. Попри це, канадійкам епізодами вдавалося ефективно використовувати помилки української збірної. Синьо-жовті двічі по ходу зустрічі зрівнювали рахунок, але суперниці щоразу повертали собі комфортну перевагу. У підсумку матч завершився поразкою України з рахунком 11:14. Найрезультативнішою у складі нашої команди стала Анжеліка Ляшко, яка набрала чотири очки, а Катерина Коваль відзначилася трьома блокшотами.

Драматична перемога над Японією

Другий матч проти збірної Японії мав для українок вирішальне значення, адже повторна поразка фактично позбавляла їх реальних шансів на вихід із групи. Гра видалася надзвичайно близькою, напруженою та важкою. Протягом поєдинку Україна утримувала впевнену перевагу у 2-3 очки, проте під кінець зустрічі втратила її. На останніх секундах гри досвідчена форвардиня Кристина Філевич виконала чудовий дальній кидок, який приніс команді надважливу перемогу з рахунком 19:18. Саме Філевич стала найрезультативнішою гравчинею зустрічі, записавши до свого активу 10 очок. 

Турнірна ситуація

Після двох турів збірна України має в доробку одну перемогу та одну поразку, посідаючи останнє місце в групі через найменшу кількість забитих очок. Попри це, українки зберігають шанси на плейоф.

Повна турнірна таблиця групи D виглядає так: 

  1. Франція – 1 перемога, 34 очки
  2. Японія – 1 перемога, 34 очки
  3. Канада – 1 перемога, 31 очко
  4. Литва – 1 перемога, 31 очко
  5. Україна – 1 перемога, 30 очок

Наступні матчі групової стадії українки зіграють у четвер, 4 червня, проти збірних Франції та Литви, де для виходу далі необхідно вигравати щонайменше один поєдинок та спостерігати за паралельними поєдинками.

Нагадаємо, що стало відомо, де дивитися матчі збірної України з баскетболу 3х3 на Чемпіонаті світу

Читайте також:

Теги: Збірна України баскетбол Христина Філевич

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роберт Левандовскі зіграє проти України в контрольному матчі 31 травня
Польща оголосила склад на дебютний матч Мальдери на чолі збірної України
26 травня, 15:43
Термін дискваліфікації Сергеєва спливає 1 серпня 2026 року
Маніпулювання результатами матчів: ФІБА відсторонила від баскетболу українця Сергеєва
22 травня, 09:45
Андреа Мальдера (ліворуч) повернувся до збірної України в новій ролі
Новий тренер збірної України взяв легенду «Шахтаря» в помічники
18 травня, 13:24
Авраам Кампомар працював у «Шахтаря» і перебував у штабі Олександра Петракова в збірній України
До збірної України з футболу повернеться ще один іноземний тренер
15 травня, 13:29
Минулого сезону Ісаков очолював клуб Суперліги «Кривбас»
У клубу баскетбольної Суперліги БК «Запоріжжя» з'явився новий головний тренер
15 травня, 10:42
Лукашов відіграв 24 хвилини, набрав 9 очок, зібрав 4 підбирання, віддав 5 передач
Лукашов проти Сидорова. У чемпіонаті Латвії з баскетболу відбулося українське дербі
12 травня, 11:15
У першому раунді плейоф чемпіонату Австрії команда українського тренера з рахунком 3-0 перемогла «Трайскірхен»
Молодий український фахівець став тренером року в чемпіонаті Австрії з баскетболу
8 травня, 12:46
Ігор Йовічевич претендував на посаду головного тренера збірної України
Йовічевич міг очолити збірну України, але його переговори з УАФ зірвалися – джерело
5 травня, 15:19
Стефен Каррі є чотириразовим чемпіоном НБА
Легендарний гравець НБА заявив, що баскетболісти ліги отримують недостатньо коштів
5 травня, 12:00

Новини

Мане та Джексон потрапили до заявки збірної Сенегалу на Чемпіонат світу 2026
Мане та Джексон потрапили до заявки збірної Сенегалу на Чемпіонат світу 2026
Українські стрибуни у висоту завоювали два золота на етапі Континентального кубка в Польщі
Українські стрибуни у висоту завоювали два золота на етапі Континентального кубка в Польщі
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 здобула одну перемогу в перший день Чемпіонату світу
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 здобула одну перемогу в перший день Чемпіонату світу
Переможець Ліги конференцій залишився без головного тренера
Переможець Ліги конференцій залишився без головного тренера
Одноклубник Михайлюка в НБА розповів, що його колишній тренер мав серйозну алкогольну залежність
Одноклубник Михайлюка в НБА розповів, що його колишній тренер мав серйозну алкогольну залежність
Гравець збірної Швейцарії отримав відмову до в'їзду до США незадовго до початку Чемпіонату світу
Гравець збірної Швейцарії отримав відмову до в'їзду до США незадовго до початку Чемпіонату світу

Новини

Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Сьогодні, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Сьогодні, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua