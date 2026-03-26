Збірна України з футболу програла Швеції у матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026

Команда Сергія Реброва завершила участь у боротьбі за світову першість після першого матчу плейоф

Чоловіча збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року, який пройде у трьох країн Північної Америки. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Як повідомлялося в анонсі до матчу, команди зустрічалися п’ять разів, і перевага на боці українців – три перемоги, одна поразка та нічия. Втім, цього разу все вирішиться в одному матчі.

Швеція підходить до гри з відчутними втратами: Ісак не відновився після перелому, а Кулусевські після операції теж не зіграє. Водночас у розпорядженні Грема Поттера залишаються Дьокереш, Бардагжі та Еланга, тож команда все одно виглядає небезпечно.

Україна також має кадрові проблеми – травмовані Матвієнко, Батагов і Михавко. Проте команда Сергія Реброва має досвід вирішальних матчів і готова боротися за свій шанс.

Хід гри

Поєдинок розпочався обережно, однак уже на старті шведи використали свій перший реальний шанс. На сьомій хвилині Віктор Йокерес завершив швидку атаку після передачі Беньяміна Нюгрена, вивівши свою команду вперед. Цей гол задав тон усьому першому тайму: українці багато контролювали м’яч (перевага у володінні складала 72% проти 28% у шведів), але не змогли створити нічого в завершальній фазі. Усі спроби обмежувались навісами або ударами здалеку без загрози для воротаря Крістофера Нордфельдта. Натомість шведи діяли прагматично: після швидкого гола вони відійшли в оборону, компактно закривали зони й чекали на свої шанси в контратаках.

Другий тайм розпочався з надіями на зміну гри, однак вони швидко зникли. На 51-й хвилині Йокерес оформив дубль, скориставшись помилкою української оборони: м’яч після невдалої спроби вибити опинився у форварда, і той холоднокровно пробив у дальній кут. Збірна України спробувала оживити гру замінами, через що на поле вийшли Роман Яремчук, Олексій Гуцуляк та Олег Очеретько. Проте саме в цей момент стався епізод, який остаточно зняв питання щодо переможця. На 71-й хвилині Йокерес перехопив м’яч у центрі поля. Він вирвався віч-на-віч з голкіпером української команди, і Анатолію Трубіну не лишалося нічого кращого, ніж збити суперника та заробити пенальті з жовтою карткою для себе. Йокерес впевнено реалізував пенальті, заробивши для себе хет-трик.

Після третього пропущеного м’яча українці продовжували володіти м’ячем і намагалися тиснути на суперника, але не могла розкрити щільну оборону суперника. Шведи ж грамотно контролювали темп і не дозволяли створювати небезпечні моменти. Лише в компенсований час господарі зуміли забити гол престижу. На 90+1-й хвилині дебютант національної збірної Матвій Пономаренко після подачі Віктора Циганкова виграв боротьбу в повітрі й головою відправив м’яч у сітку. Епізод перевірявся VAR, але взяття воріт було зараховано, що лишило рахунок на позначці 1:3.

У заключні хвилини гострих епізодів не було, тому табло змін не зазнало. Таким чином, українська команда програла Швеції у півфіналі плейоф на Чемпіонат світу 2026 і не виступить на головному турнірі збірних, пропустивши його п'ятий розіграш поспіль. Швеція натомість вийшла до фіналу кваліфікації, де зіграє з Польщею.

Реклама. 21+ Кожен матч з футболу збірної України – це подія, яку разом переживають мільйони українських уболівальників. Букмекерський бренд GGBET створений для тих, хто цінує реальні емоції та цінує унікальний ігровий досвід. Підтримуй Україну разом із GGBET!

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)

