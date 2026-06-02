Переможець Ліги конференцій залишився без головного тренера

Антон Федорців
Антон Федорців
Олівер Гласнер шукатиме нове місце праці
фото: EFE
Англійський колектив підтвердив відставку австрійського фахівця

Олівер Гласнер пішов із посади керманича лондонського «Крістал Пелас». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Тренер покинув «Селгерст Парк» на мажорній ноті. Наприкінці травня «орли» під керівництвом Гласнера завоювали трофей Ліги конференцій. У фіналі турніру «Пелас» переграв мадридський «Райо Вальєкано» (1:0).

Австрієць очолив лондонців посеред сезону 2023/24. На другий сезон «Пелас» із Гласнером на чолі здобув Кубок Англії. Натомість останній рік на посаді фахівець розпочав із перемоги в Суперкубку Англії.

Раніше Гласне працював із німецькими («Айнтрахт», «Вольфсбург») й австрійськими клубами (ЛАСК, «Рід»). На чолі франкфуртців тренер виграв трофей Ліги Європи.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга Олівер Ґласнер ФК «Крістал Пелас»

