Україна – Албанія. Прогноз і анонс на товариський матч

Антон Федорців
«Синьо-жовтим» треба реабілітуватися перед уболівальниками
Сьогодні, 31 березня 2026 року, збірна України з футболу на арені «Сьюдад де Валенсія» в Іспанії зустрінеться з національною командою Албанії у товариській зустрічі. Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Сергія Реброва виглядають лідером симпатій на 13:05 31 березня 2026 року, переконані фахівці GGBET. На перемогу «синьо-жовтих» закладено коефіцієнт 2,24. Тим часом на звитягу балканців запропоновано кеф 3,33. Вірогідність нічиєї оцінено балом 3,51. На результативну нічию (2:2) виставлено коефіцієнт 12,89. Зате на тотал менше 1,0 закладено кеф 7,40.

Передматчевий стан команд

До очного поєдинку суперники підходять на мінорній ноті. Обидві збірні зазнали поразок у півфіналі плейоф кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року. Албанія вела в протистоянні зі збірною Польщі після першого тайму зусиллями нападника Арбера Ходжі, але в другому пропустила двічі та залишилася без місця у фіналі. Натомість національна команда України тричі не втримала шведа Йокереса, а підсолодив гіркоту поразки лише гол форварда Пономаренка в дебютному поєдинку.

Вочевидь, тренерські штаби проведуть кадрові експерименти. Наприклад, у лавах «синьо-жовтих» слід очікувати на дебют воротаря Нещерета. Також відбули дискваліфікацію оборонець Конопля і хавбек Маліновський. Найімовірніше, зіграють незадіяні в поєдинку зі Швецією виконавці – голкіпер Різник, оборонці Сваток, Сарапій та Михайліченко, півзахисники Піхальонок і Волошин.

Історія очних зустрічей

Уперше команди перетнулися в 1997 році. Тоді жереб звів збірну України з «орлами» в кваліфікації до ЧС-1998. «Синьо-жовті» під керівництвом Йожефа Сабо двічі мінімально перемогли албанців. А героєм обох матчів став тоді молодий нападник Ребров.

Наступне побачення сталося у відборі до Мундіалю 2006 року. З голами Русола та Гусіна Україна впевнено перемогла на виїзді (2:0), а вдома дозволила собі розписати бойову нічию (2:2). У лавах команди Олега Блохіна забили Шевченко та Ротань, а в складі збірної Албанії дубль оформив Богдані.

Пізніше суперники двічі зустрілися в спарингах, що завершилися впевненими перемогами збірної України (3:1, 4:1). А от в останньому сезоні Ліги націй команди обмінялися виїзними перемогами з однаковим рахунком (2:1). У столиці Чехії на гол оборонця Коноплі албанці відповіли м'ячами оборонця Ісмайлі та нападника Асані. Натомість в Тірані забили Зінченко та Яремчук, а Байрамі розмочив рахунок із пенальті.

Де дивитися матч Україна – Албанія

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 21:45 за київським часом на каналах «Megogo Футбол 1» та «Megogo Спорт».

Жіноча збірна України знищила Нову Зеландію на Чемпіонаті світу з хокею
