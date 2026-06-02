Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Мане та Джексон потрапили до заявки збірної Сенегалу на Чемпіонат світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Мане та Джексон потрапили до заявки збірної Сенегалу на Чемпіонат світу 2026
Садьйо Мане вдруге візьме участь в Кубку світу
фото: EFE
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

«Леви Теранги» визначилися зі складом на футбольний турнір

Тренерський штаб національної команди Сенегалу оголосив список учасників прийдешнього Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Сенегальської федерації футболу.

До заявки африканської збірної потрапили 26 футболістів. Зокрема, керманич команди Пап Тшау розраховує на головних зірок місцевого футболу. На Мундіаль їдуть воротар Едуар Менді, оборонець Каліду Кулібалі, вінгер Садьйо Мане та форвард Ніколас Джексон.

Фінальна заявка збірної Сенегалу на ЧС-2026

«Леви Теранги» покладаються передусім на представників європейських чемпіонатів. На турнір вирушили три голкіпери, вісім оборонців, сім хавбеків і вісім атакувальних виконавців.

Воротарі: Едуар Менді («Аль-Ахлі»), Морі Діау («Гавр»), Єванн Діуф («Ніцца»)

Захисники: Каліду Кулібалі («Аль-Хіляль»), Крепен Діатта («Монако»), Мусса Ніакате («Ліон»), Ісмаїл Якобс («Галатасарай»), Абдулає Сек («Маккабі» Хайфа), Ель Хаджі Малік Діуф («Вест Гем»), Антуан Менді («Ніцца»), Мамаду Сарр («Челсі»)

Півзахисники: Ідрісса Гує («Евертон»), Пап Гує («Вільярреал»), Пап Матар Сарр («Тоттенгем»), Пате Сісс («Райо Вальєкано»), Ламін Камара («Монако»), Хабіб Діарра («Сандерленд»), Бара Сапоко Ндіає («Баварія»)

Нападники: Садьйо Мане («Аль-Наср» ), Ісмаїла Сарр («Крістал Пелас»), Іліман Ндіає («Евертон»), Ніколя Джексон («Баварія»), Бамба Дьєн («Лор'ян»), Шериф Ндіає («Самсунспор»), Ібрагім Мбає (ПСЖ), Ассан Діао («Комо»)

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

Дата Час Матч / Пара суперників
ЧС-2026, група A. Розклад матчів
11 червня 22:00 Мексика – ПАР
12 червня 05:00 Республіка Корея – Чехія
18 червня 19:00 Чехія – ПАР
19 червня 04:00 Мексика – Республіка Корея
25 червня 04:00 Чехія – Мексика
25 червня 04:00 ПАР – Республіка Корея
ЧС-2026, група B. Розклад матчів
12 червня 22:00 Канада – Боснія і Герцеговина
13 червня 22:00 Катар – Швейцарія
18 червня 22:00 Швейцарія – Боснія і Герцеговина
19 червня 01:00 Канада – Катар
24 червня 22:00 Швейцарія – Канада
24 червня 22:00 Боснія і Герцеговина – Катар
ЧС-2026, група C. Розклад матчів
14 червня 01:00 Бразилія – Марокко
14 червня 04:00 Гаїті – Шотландія
20 червня 01:00 Шотландія – Марокко
20 червня 03:30 Бразилія – Гаїті
25 червня 01:00 Шотландія – Бразилія
25 червня 01:00 Марокко – Гаїті
ЧС-2026, група D. Розклад матчів
13 червня 04:00 США – Парагвай
14 червня 07:00 Австралія – Туреччина
19 червня 22:00 США – Австралія
20 червня 06:00 Туреччина – Парагвай
26 червня 05:00 Туреччина – США
26 червня 05:00 Парагвай – Австралія
ЧС-2026, група E. Розклад матчів
14 червня 20:00 Німеччина – Кюрасао
15 червня 02:00 Кот-д'Івуар – Еквадор
20 червня 23:00 Німеччина – Кот-д'Івуар
21 червня 03:00 Еквадор – Кюрасао
25 червня 23:00 Кюрасао – Кот-д'Івуар
25 червня 23:00 Еквадор – Німеччина
ЧС-2026, група F. Розклад матчів
14 червня 23:00 Нідерланди – Японія
15 червня 05:00 Швеція – Туніс
20 червня 20:00 Нідерланди – Швеція
21 червня 07:00 Туніс – Японія
26 червня 02:00 Японія – Швеція
26 червня 02:00 Туніс – Нідерланди
ЧС-2026, група G. Розклад матчів
15 червня 22:00 Бельгія – Єгипет
16 червня 04:00 Іран – Нова Зеландія
21 червня 22:00 Бельгія – Іран
22 червня 04:00 Нова Зеландія – Єгипет
27 червня 06:00 Єгипет – Іран
27 червня 06:00 Нова Зеландія – Бельгія
ЧС-2026, група H. Розклад матчів
15 червня 19:00 Іспанія – Кабо-Верде
16 червня 01:00 Саудівська Аравія – Уругвай
21 червня 19:00 Іспанія – Саудівська Аравія
22 червня 01:00 Уругвай – Кабо-Верде
27 червня 03:00 Кабо-Верде – Саудівська Аравія
27 червня 03:00 Уругвай – Іспанія
ЧС-2026, група I. Розклад матчів
16 червня 22:00 Франція – Сенегал
17 червня 01:00 Ірак – Норвегія
23 червня 00:00 Франція – Ірак
23 червня 03:00 Норвегія – Сенегал
26 червня 22:00 Норвегія – Франція
26 червня 22:00 Сенегал – Ірак
ЧС-2026, група J. Розклад матчів
17 червня 04:00 Аргентина – Алжир
17 червня 07:00 Австрія – Йорданія
22 червня 20:00 Аргентина – Австрія
23 червня 06:00 Йорданія – Алжир
28 червня 05:00 Алжир – Австрія
28 червня 05:00 Йорданія – Аргентина
ЧС-2026, група K. Розклад матчів
17 червня 20:00 Португалія – ДР Конго
18 червня 05:00 Узбекистан – Колумбія
23 червня 20:00 Португалія – Узбекистан
24 червня 05:00 Колумбія – ДР Конго
28 червня 02:30 Колумбія – Португалія
28 червня 02:30 ДР Конго – Узбекистан
ЧС-2026, група L. Розклад матчів
17 червня 23:00 Англія – Хорватія
18 червня 02:00 Гана – Панама
23 червня 23:00 Англія – Гана
24 червня 02:00 Панама – Хорватія
28 червня 00:00 Панама – Англія
28 червня 00:00 Хорватія – Гана
ЧС-2026, 1/16 фіналу. Попередній розклад матчів
28 червня 22:00 друга команда групи A – друга команда групи B
29 червня 20:00 переможець групи C – друга команда групи F
29 червня 23:30 переможець групи E – третя команда групи A/B/C/D/F
30 червня 04:00 переможець групи F – друга команда групи C
30 червня 20:00 друга команда групи E – друга команда групи I
1 липня 00:00 переможець групи I – третя команда групи C/D/F/G/H
1 липня 04:00 переможець групи A – третя команда групи C/E/F/H/I
1 липня 19:00 переможець групи L – третя команда групи E/H/I/J/K
1 липня 23:00 переможець групи G – третя команда групи A/E/H/I/J
2 липня 03:00 переможець групи D – третя команда групи B/E/F/I/J
2 липня 22:00 переможець групи H – друга команда групи J
3 липня 02:00 друга команда групи K – друга команда групи L
3 липня 06:00 переможець групи B – третя команда групи E/F/G/I/J
3 липня 21:00 друга команда групи D – друга команда групи G
4 липня 01:00 переможець групи J – друга команда групи H
4 липня 04:30 переможець групи K – третя команда групи D/E/I/J/L
ЧС-2026, 1/8 фіналу. Попередній розклад матчів
4 липня 20:00 переможець матчу 1 1/16 фіналу – переможець матчу 4 1/16 фіналу
5 липня 00:00 переможець матчу 3 1/16 фіналу – переможець матчу 6 1/16 фіналу
5 липня 23:00 переможець матчу 2 1/16 фіналу – переможець матчу 5 1/16 фіналу
6 липня 03:00 переможець матчу 7 1/16 фіналу – переможець матчу 8 1/16 фіналу
6 липня 22:00 переможець матчу 12 1/16 фіналу – переможець матчу 11 1/16 фіналу
7 липня 03:00 переможець матчу 10 1/16 фіналу – переможець матчу 9 1/16 фіналу
7 липня 19:00 переможець матчу 15 1/16 фіналу – переможець матчу 14 1/16 фіналу
7 липня 23:00 переможець матчу 13 1/16 фіналу – переможець матчу 16 1/16 фіналу
ЧС-2026, 1/4 фіналу. Попередній розклад матчів
9 липня 23:00 переможець матчу 1 1/8 фіналу – переможець матчу 2 1/8 фіналу
10 липня 22:00 переможець матчу 5 1/8 фіналу – переможець матчу 6 1/8 фіналу
11 липня 00:00 переможець матчу 3 1/8 фіналу – переможець матчу 4 1/8 фіналу
11 липня 04:00 переможець матчу 7 1/8 фіналу – переможець матчу 8 1/8 фіналу
ЧС-2026, 1/2 фіналу. Попередній розклад матчів
14 липня 22:00 переможець матчу 1 чвертьфіналу – переможець матчу 2 чвертьфіналу
15 липня 22:00 переможець матчу 3 чвертьфіналу – переможець матчу 4 чвертьфіналу
ЧС-2026, фінал. Попередній розклад матчу
19 липня 22:00 переможець матчу 1 півфіналу – переможець матчу 2 півфіналу

До слова, тренерський штаб збірної Іспанії не взяв на ЧС-2026 жодного футболіста мадридського «Реала». Віцечемпіон Ла Ліги залишився без представництва в національній команді. Натомість Барселона делегувала сімох виконавців.

Нагадаємо, на Чемпіонаті світу вилучатимуть футболістів за хитрий трюк під час конфліктів. Арбітри зобов'язані карати червоними картками футболістів за прикривання рота під час сварок. Також вилучатимуть гравців за спробу піти з поля на знак протесту проти суддівства.
 

Читайте також:

Теги: Садіо Мане Каліду Кулібалі ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чемпіонат світу з футболу 2026 року стартує 11 червня 2026 року
Фаворити, розчарування та новий Мессі. Прогноз від тренерів з Іспанії та України на Чемпіонат світу
Сьогодні, 16:21
Канадська збірна зустрінеться з господаркою попереднього Мундіалю
Чемпіонат світу 2026. Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія: досьє на команди групи B
Сьогодні, 21:07
Футбольні правила зазнали змін
ФІФА заборонила чергову хитрість команд перед Чемпіонатом світу 2026
Вчора, 12:30
Збірна Чехіїу рамках підготовки до Чемпіонату світу обіграла Косово
Чехія оголосила заявку на Чемпіонат світу 2026 з футболу
Вчора, 19:05
Датчики на м'ячі відстежуватимуть кожен дотик і допоможуть приймати рішення про потенційні офсайди
На Чемпіонаті світу футболісти гратимуть м'ячами, які буде необхідно заряджати перед матчами
Сьогодні, 12:29
Вінченцо Монтелла визначився зі складом на ЧС-2026
Збірна Туреччини з футболу оголосила склад на Чемпіонат світу 2026
Сьогодні, 14:59
Фабіо Каннаваро керуватиме збірною Узбекистану на ЧС-2026
Узбекистан оприлюднив заявку на дебютному для себе Чемпіонаті світу з футболу
Сьогодні, 17:35
Уболівальники «містяни» побачать багатьох улюбленців на Кубку світу
«Манчестер Сіті» випередив інші клуби за представництвом на Чемпіонаті світу
Сьогодні, 18:28
Брель Емболо мав суперечливий епізод кілька років тому, через що його заявку на в'їзд вирішили розглянути повторно
Гравець збірної Швейцарії отримав відмову до в'їзду до США незадовго до початку Чемпіонату світу
Сьогодні, 19:21

Новини

Моурінью схвалив. «Реал» націлився на чемпіона Італії
Моурінью схвалив. «Реал» націлився на чемпіона Італії
Колишній тренер Циганкова очолив історичний гранд
Колишній тренер Циганкова очолив історичний гранд
Мане та Джексон потрапили до заявки збірної Сенегалу на Чемпіонат світу 2026
Мане та Джексон потрапили до заявки збірної Сенегалу на Чемпіонат світу 2026
Українські стрибуни у висоту завоювали два золота на етапі Континентального кубка в Польщі
Українські стрибуни у висоту завоювали два золота на етапі Континентального кубка в Польщі
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 здобула одну перемогу в перший день Чемпіонату світу
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 здобула одну перемогу в перший день Чемпіонату світу
Переможець Ліги конференцій залишився без головного тренера
Переможець Ліги конференцій залишився без головного тренера

Новини

Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Сьогодні, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Сьогодні, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua