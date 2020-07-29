  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українець Малиновський ефектно забив зі штрафного в італійській Серії А (відео)

    • Розсилка
    Руслан Малиновський забив восьмий м'яч у сезоні - Українець Малиновський ефектно забив зі штрафного в італійській Серії А (відео)
    Руслан Малиновський забив восьмий м'яч у сезоні
    Світлина - Atalanta Bergamasca Calcio

    Гол Руслана допоміг «Аталанті» відігратися, а в підсумку вона вирвала перемогу

    Український півоборонець «Аталанти» Руслан Малиновський забив свій восьмий у 33-х проведених поєдинках м’яч в італійській Серії А сезону-2019/2020.

    У передостанньому, 37-му турі берґамці грали на виїзді з «Пармою». І першими пропустили – на 43-й хвилині суперників вивів уперед швед Деян Кулушевскі.

    Відігралися «берґамаскі» на 70-й хвилині, коли ефектним ударом зі штрафного вразив ворота Малиновський.

    А перемогу «Аталанті» на 84-й хвилині приніс гол екс-півоборонця харківського «Металіста» Алехандро Ґомеса.

    Після цієї перемоги «Аталанта» набрала 78 очок і за тур до фінішу відстає від «Інтера», який іде другим, лише на пункт. Найцікавіше, що в заключному турі 1 серпня «Аталанта» якраз «Інтер» у себе в Берґамо й прийматиме.

    А чемпіоном достроково, за два тури до фінішу в 30-те в історії став «Ювентус».

     Читайте також: Українець Малиновський забив дебютний м'яч в чемпіонаті Італії (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Малиновський Серія А ФК Ювентус ФК Інтер (Мілан) ФК «Аталанта» Алехандро Ґомес ФК «Парма» Деян Кулушевскі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ