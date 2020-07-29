Українець Малиновський ефектно забив зі штрафного в італійській Серії А (відео)



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Руслан Малиновський забив восьмий м'яч у сезоні Світлина - Atalanta Bergamasca Calcio

Гол Руслана допоміг «Аталанті» відігратися, а в підсумку вона вирвала перемогу

Український півоборонець «Аталанти» Руслан Малиновський забив свій восьмий у 33-х проведених поєдинках м’яч в італійській Серії А сезону-2019/2020.

У передостанньому, 37-му турі берґамці грали на виїзді з «Пармою». І першими пропустили – на 43-й хвилині суперників вивів уперед швед Деян Кулушевскі.

Відігралися «берґамаскі» на 70-й хвилині, коли ефектним ударом зі штрафного вразив ворота Малиновський.

А перемогу «Аталанті» на 84-й хвилині приніс гол екс-півоборонця харківського «Металіста» Алехандро Ґомеса.

Після цієї перемоги «Аталанта» набрала 78 очок і за тур до фінішу відстає від «Інтера», який іде другим, лише на пункт. Найцікавіше, що в заключному турі 1 серпня «Аталанта» якраз «Інтер» у себе в Берґамо й прийматиме.

А чемпіоном достроково, за два тури до фінішу в 30-те в історії став «Ювентус».