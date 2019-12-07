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    Українець Малиновський забив дебютний м'яч в чемпіонаті Італії (відео)

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    Руслан Малиновський - Українець Малиновський забив дебютний м'яч в чемпіонаті Італії (відео)
    Руслан Малиновський
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    Півзахисник зрівняв рахунок у матчі проти «Верони»

    Півзахисник збірної України і «Аталанти» Руслан Малиновський забив перший м'яч у чемпіонаті Італії.

    Наприкінці першого тайму домашнього матчу 15-го туру проти «Верони» (3:2) українець зрівняв рахунок. Малиновський почав поєдинок на лаві запасних, вийшов на заміну на 28-й хвилині.

    Це перший гол Малиновського в Серії А та другий в складі «Аталанти». Раніше він забив у матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти «Манчестер Сіті».

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    Малиновський перейшов до «Аталанти» в липні 2019 року з бельгійського «Ґенка». Сума трансферу становить 15 мільйонів євро.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Руслан Малиновський ФК «Аталанта»
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