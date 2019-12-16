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    Ліга чемпіонів: Зінченко та Малиновський отримали суперників по 1/8 фіналу

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    Ліга чемпіонів - Ліга чемпіонів: Зінченко та Малиновський отримали суперників по 1/8 фіналу
    Ліга чемпіонів
    УЄФА

    Відбулося жеребкування першого етапу плей-оф Ліги чемпіонів

    УЄФА провів жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2019/20.

    Боротьбу за трофей продовжують команди з Англії, Іспанії, Німеччини, Італії та Франції.

    Ліга чемпіонів
    1/8 фіналу

    «ПСЖ» (Франція) – «Борусія» Д (Німеччина)

    «Манчестер Сіті» (Англія) – «Реал» (Іспанія) 

    «Валенсія» (Іспанія) – «Аталанта» (Італія)

    «Ліверпуль» (Англія) – «Атлетико» (Іспанія)

    «Баварія» (Німеччина) – «Челсі» (Англія)

    «Ювентус» (Італія) – «Ліон» (Франція)

    «Лейпциг» (Німеччина) – «Тотнем» (Англія)

    «Барселона» (Іспанія) – «Наполі» (Італія)

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    Нагадаємо, єдиний представник від України «Шахтар» не зміг пробитися в плей-оф, програвши в заключному матчі групового етапу «Аталанті» українського півзахисника Руслана Малиновського. Також продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Олександр Зінченко ФК Манчестер Сіті Руслан Малиновський ФК Реал (Мадрид) ФК Валенсія ФК «Аталанта»
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