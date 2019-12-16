Ліга чемпіонів: Зінченко та Малиновський отримали суперників по 1/8 фіналу
Відбулося жеребкування першого етапу плей-оф Ліги чемпіонів
УЄФА провів жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2019/20.
Боротьбу за трофей продовжують команди з Англії, Іспанії, Німеччини, Італії та Франції.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
«ПСЖ» (Франція) – «Борусія» Д (Німеччина)
«Манчестер Сіті» (Англія) – «Реал» (Іспанія)
«Валенсія» (Іспанія) – «Аталанта» (Італія)
«Ліверпуль» (Англія) – «Атлетико» (Іспанія)
«Баварія» (Німеччина) – «Челсі» (Англія)
«Ювентус» (Італія) – «Ліон» (Франція)
«Лейпциг» (Німеччина) – «Тотнем» (Англія)
«Барселона» (Іспанія) – «Наполі» (Італія)
Нагадаємо, єдиний представник від України «Шахтар» не зміг пробитися в плей-оф, програвши в заключному матчі групового етапу «Аталанті» українського півзахисника Руслана Малиновського. Також продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка.