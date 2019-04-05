Українець Малиновський проведе бій в андеркарті наступного поєдинку Усика



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Олег Малиновський Фейсбук

Український чемпіон Європи візьме участь в програмі дебюту Олександра Усика в надважкій вазі

Український чемпіон Європи за версією WBO в напівлегкій вазі Олег Малиновський (23-0, 7 KO) наступний бій проведе в США. Він виступить в андеркарті дебютного поєдинку Олександра Усика (16-0, 12 KO) в надважкій вазі проти Карлоса Такама.

Про це на прес-конференції повідомив генеральний директор К2 Promotions Ukraine Олександр Красюк.

Бій Усик – Такам заплановано на 25 травня. Ймовірне місце проведення – Оксон-Хілл в штаті Мериленд.

Для Малиновського цей бій буде дебютним у США та другим за кордоном.

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