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    Українець Малиновський проведе бій в андеркарті наступного поєдинку Усика

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    Олег Малиновський - Українець Малиновський проведе бій в андеркарті наступного поєдинку Усика
    Олег Малиновський
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    Український чемпіон Європи візьме участь в програмі дебюту Олександра Усика в надважкій вазі

    Український чемпіон Європи за версією WBO в напівлегкій вазі Олег Малиновський (23-0, 7 KO) наступний бій проведе в США. Він виступить в андеркарті дебютного поєдинку Олександра Усика (16-0, 12 KO) в надважкій вазі проти Карлоса Такама.

    Про це на прес-конференції повідомив генеральний директор К2 Promotions Ukraine Олександр Красюк.

    Бій Усик – Такам заплановано на 25 травня. Ймовірне місце проведення – Оксон-Хілл в штаті Мериленд.

    Для Малиновського цей бій буде дебютним у США та другим за кордоном.

     Читайте також: Названо попередню дату дебюту Олександра Усика в надважкій вазі
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