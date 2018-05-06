Українець Михалик став чемпіоном Росії з футболу

«Локомотив» став чемпіоном вперше за 14 років

Московський «Локомотив» виграв чемпіонат Росії сезону-2017/18 завдяки перемозі в 29-му турі Прем'єр-ліги на своєму полі над «Зенітом» (1:0). «Локомотив» достроково виграв титул, набравши 60 очок. «Спартак» відстає на 7 очок і вже не може наздогнати конкурента. Золотий гол за «Локомотив»



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ФК «Локомотив». Фото: ФК «Локомотив»

«Локомотив» став чемпіоном вперше за 14 років

Московський «Локомотив» виграв чемпіонат Росії сезону-2017/18 завдяки перемозі в 29-му турі Прем'єр-ліги на своєму полі над «Зенітом» (1:0).

«Локомотив» достроково виграв титул, набравши 60 очок. «Спартак» відстає на 7 очок і вже не може наздогнати конкурента.

Золотий гол за «Локомотив» забив португальський форвард Едер, який приніс Португалії перемогу у фіналі Євро-2016 над Францією.

«Локомотив» став чемпіоном вперше за 14 років і в третій раз у своїй історії. Всі три чемпіонства (2002, 2004 і 2018) команда завоювала під керівництвом тренера Юрія Сьоміна, який також тренував київське «Динамо» в 2008-2009 та 2011-2012 роках.

Лідером за кількістю титулів чемпіона Росії залишається «Спартак» - 10 титулів.

За «Локомотив» виступає екс-гравець київського «Динамо» Тарас Михалик. У нинішньому сезоні Прем'єр-ліги він провів 9 матчів.

Джерело: УНІАН