Українець Олефіренко став п'ятим на престижному марафоні у Китаї

Ігор поступився лише представникам Ефіопії

У першому «українському» марафоні року Ігор Олефіренко змусив добряче понервувати ефіопів і кенійців. У підсумку він посів п’яте місце у суперпрестижній компанії на одному з наймасовіших марафонів планети – Xiamen International Marathon. І хоча українському марафонцю не вистачило лише 13 секунд до особистого рекорду



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Ігор Олефіренко (справа)

Ігор поступився лише представникам Ефіопії

У першому «українському» марафоні року Ігор Олефіренко змусив добряче понервувати ефіопів і кенійців.

У підсумку він посів п’яте місце у суперпрестижній компанії на одному з наймасовіших марафонів планети – Xiamen International Marathon.

І хоча українському марафонцю не вистачило лише 13 секунд до особистого рекорду (фінішний час Ігоря – 2:12:17) можна сміливо занести до активу його успішних марафонів.

Так, на 10-му кілометрі час групи лідерів, яка складалася з 11-ти спортсменів, склав 31:01, 15 кілометрів вони подолали за 46:47, а 20 – за 1:02:41.

Після половини шляху група почала розпадатися, а на 35-му кілометрі Олефіренко залишився у компанії чотирьох ефіопів. Серед яких були, між іншим, бронзовий призер Олімпіади-2012 на 10000 метрів Таріку Бекеле та ще кілька титулованих хлопців.

Переможця ж було визначено на останньому кілометрі у битві трьох ефіопів, де найсильнішим виявився Деєне Дебела – 2:11:22. 30-річний Бекеле фінішував другим – 2:11:29, а Аєйеле Абшеро, переможець Дубайського марафону-2012, став третім (2:11:33).

У жінок здобула перемогу, оформивши ефіопський дубль, Фатума Само – 2:26:41.

Вперше Xiamen International Marathon відбувся у китайському Сямені у 2003 році. Зараз це – один з наймасовіших забігів у світі і має статус IAAF Gold Label.

Джерело: gathletics.com.ua