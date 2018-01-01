Українець Радченко програв бій екс-чемпіону світу (відео)

Суперник українця також раніше проводив поєдинок з Олександром Усиком

Український напівважковаговик Сергій Радченко (6-1, 1 КО) зазнав дебютної поразки на профі-рингу, не побоявшись вийти на екс-чемпіона WBO Кшиштофа Гловацький (29-1, 18 КО). Про це повідомляє видання SportArena. Радченко, відомий в якості спаринг-партнера Володимира Кличка, Олександра Усика та інших зірок профі-боксу, з самого початку не планував



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Сергій Радченко. Фото: К2

Суперник українця також раніше проводив поєдинок з Олександром Усиком

Український напівважковаговик Сергій Радченко (6-1, 1 КО) зазнав дебютної поразки на профі-рингу, не побоявшись вийти на екс-чемпіона WBO Кшиштофа Гловацький (29-1, 18 КО).

Про це повідомляє видання SportArena.

Радченко, відомий в якості спаринг-партнера Володимира Кличка, Олександра Усика та інших зірок профі-боксу, з самого початку не планував виходити на бій з Гловацьким, але поляк незадовго до бою залишився без суперника, а українець погодився різко підвищити опозицію і перевірити себе на тлі колишнього чемпіона світу.

Радченку вдалося створити серйозні проблеми досвідченому супернику. У п'ятому раунді Сергій зробив те, що за 12 раундів чемпіонського бою не вийшло у Олександра Усика. Гловацький пропустив атаку Радченка і опинився на настилі рингу. Українець накинувся на екс-чемпіона, але добити його не зміг.

Гловацькому вдалося швидко відновитися, і вирішальні раунди пройшли під диктовку поляка.

Одноголосним рішенням суддів (тричі по 74:77) Кшиштоф здобув третю перемогу після поразки від Олександра Усика у вересні 2016 року.

Після бою з Сергієм Радченко Кшиштоф Гловацький кинув виклик росіянину Максиму Власову (42-2, 25 KO).