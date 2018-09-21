Українець Зантарая виборов бронзову медаль на Чемпіонаті світу з дзюдо



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Георгій Зантарая

У фінальному матчі за бронзу українець переміг ізраїльтянина Талема Флікера

30-річний український дзюдоїст Георгій Зантарая виграв бронзову медаль чемпіонату світу, який проходить в Баку.



У фінальному матчі за бронзу українець переміг ізраїльтянина Талема Флікера, якому раніше програв у фіналі Гран Прі Загреба.

Також на чемпіонаті світу-2017 саме Флікер не дозволив Георгію виграти бронзову медаль.

Раніше українська дзюдоїстка Дар'я Білодід стала чемпіонкою світу 2018 року.

Джерело: Tribuna.com