Українець Зантарая виборов бронзову медаль на Чемпіонаті світу з дзюдо
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Георгій Зантарая
У фінальному матчі за бронзу українець переміг ізраїльтянина Талема Флікера
30-річний український дзюдоїст Георгій Зантарая виграв бронзову медаль чемпіонату світу, який проходить в Баку.
У фінальному матчі за бронзу українець переміг ізраїльтянина Талема Флікера, якому раніше програв у фіналі Гран Прі Загреба.
Також на чемпіонаті світу-2017 саме Флікер не дозволив Георгію виграти бронзову медаль.
Раніше українська дзюдоїстка Дар'я Білодід стала чемпіонкою світу 2018 року.
Джерело: Tribuna.com