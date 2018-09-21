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    Українець Зантарая виборов бронзову медаль на Чемпіонаті світу з дзюдо

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    Георгій Зантарая - Українець Зантарая виборов бронзову медаль на Чемпіонаті світу з дзюдо
    Георгій Зантарая

    У фінальному матчі за бронзу українець переміг ізраїльтянина Талема Флікера

    30-річний український дзюдоїст Георгій Зантарая виграв бронзову медаль чемпіонату світу, який проходить в Баку.
     
    У фінальному матчі за бронзу українець переміг ізраїльтянина Талема Флікера, якому раніше програв у фіналі Гран Прі Загреба.

    Також на чемпіонаті світу-2017 саме Флікер не дозволив Георгію виграти бронзову медаль.

    Раніше українська дзюдоїстка Дар'я Білодід стала чемпіонкою світу 2018 року.

    Джерело: Tribuna.com

    чемпіонат світу Георгій Зантарая дзюдо
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