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Тріумф України на Вімблдоні: який гонорар отримала Людмила Кіченок

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Тріумф України на Вімблдоні: який гонорар отримала Людмила Кіченок
Людмила Кіченок і Мате Павич
фото: instagram.com/lyuda_kichenok

Кіченок заробила майже вдесятеро менше за Світоліну, яка вилетіла в півфіналі турніру

Українська тенісистка Людмила Кіченок у тандемі з хорватом Мате Павичем стали переможцями Вімблдону у змішаному розряді. За це українка отримала гонорар у розмірі 64 тисячі фунтів (три мільйони гривень). Про це інформує Sport.ua.

Водночас українка Еліна Світоліна, яка вилетіла в півфіналі Вімблдону, отримала гонорар у розмірі 600 тисяч фунтів (29 млн гривень).

Зазначимо, що Людмила Кіченок – третя українська тенісистка, яка виграла трофей на турнірі «Великого шолому», і перша з українок, хто взяв кубок на трав’яному мейджорі. У 2008 році Australian Open у парному розряді виграли сестри Олена і Катерина Бондаренко.

До відома, Вімблдон – найстаріший і найпрестижніший турнір серед серії турнірів «Великого шолому».

Нагадаємо, що Людмила Кіченок вперше в кар'єрі зіграла у фіналі турнірів Грендслем. 

Як повідомлялося, 11 липня українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла першу ракетку світу Ігу Свьонтек із Польщі у чвертьфіналі Вімблдону, однак до свого першого фіналу на турнірах серії «Великого шолому» Світоліна пробитися не змогла. У півфіналі її здолала чеська тенісистка Маркета Вондроушова.

До слова, Маркета Вондроушова стала переможницею Вімблдона-2023.

Теги: Вімблдон Людмила Кіченок теніс

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