Леся Цуренко програла у першому колі тенісного турніру в Ухані



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Фото взяте з ресурсу kp.ua

Друга ракетка України поступилася суперниці у двох сетах

Українська тенісистка Леся Цуренко (№26 WTA) програла перший поєдинок на хардовому турнірі серії WTA Premier 5 в Ухані.

У стартовому поєдинку українка у рівній боротьбі поступилася першій ракетці Росії Дар'ї Касаткіній (№13 WTA).

В обох сетах була рівна боротьба до рахунку 4:4, після чого Касаткіна грала трохи краще. Хоча, варто зазначити, що обидві тенісистки показали теніс низького рівня.

Таким чином, українська тенісистка не змогла захистити свої очки. У минулому сезоні Цуренко пройшла у другий раунд.

У другому колі росіянка зіграє проти Бернарди Пери або Сю Ван.

Wuhan Open - 2018

WTA Premier 5

Жіночий тенісний турнір в Ухані, Китай

Призовий фонд: $ 2,746,000

Перше коло

Леся Цуренко (Україна) – Дар'я Касаткіна (Росія) – 4:6, 5:7.

Еліна Світоліна вступить у боротьбу з другого кола.

Джерело: Sport.ua