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    Леся Цуренко програла у першому колі тенісного турніру в Ухані

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    Фото взяте з ресурсу kp.ua - Леся Цуренко програла у першому колі тенісного турніру в Ухані
    Фото взяте з ресурсу kp.ua

    Друга ракетка України поступилася суперниці у двох сетах

    Українська тенісистка Леся Цуренко (№26 WTA) програла перший поєдинок на хардовому турнірі серії WTA Premier 5 в Ухані.

    У стартовому поєдинку українка у рівній боротьбі поступилася першій ракетці Росії Дар'ї Касаткіній (№13 WTA).

    В обох сетах була рівна боротьба до рахунку 4:4, після чого Касаткіна грала трохи краще. Хоча, варто зазначити, що обидві тенісистки показали теніс низького рівня.

    Таким чином, українська тенісистка не змогла захистити свої очки. У минулому сезоні Цуренко пройшла у другий раунд.

    У другому колі росіянка зіграє проти Бернарди Пери або Сю Ван.

    Wuhan Open - 2018

    WTA Premier 5

    Жіночий тенісний турнір в Ухані, Китай

    Призовий фонд: $ 2,746,000

    Перше коло

    Леся Цуренко (Україна) – Дар'я Касаткіна (Росія) – 4:6, 5:7.

    Еліна Світоліна вступить у боротьбу з другого кола.

    Джерело: Sport.ua

    теніс Еліна Світоліна Леся Цуренко
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