Леся Цуренко програла у першому колі тенісного турніру в Ухані
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Розсилка
Друга ракетка України поступилася суперниці у двох сетах
Українська тенісистка Леся Цуренко (№26 WTA) програла перший поєдинок на хардовому турнірі серії WTA Premier 5 в Ухані.
У стартовому поєдинку українка у рівній боротьбі поступилася першій ракетці Росії Дар'ї Касаткіній (№13 WTA).
В обох сетах була рівна боротьба до рахунку 4:4, після чого Касаткіна грала трохи краще. Хоча, варто зазначити, що обидві тенісистки показали теніс низького рівня.
Таким чином, українська тенісистка не змогла захистити свої очки. У минулому сезоні Цуренко пройшла у другий раунд.
У другому колі росіянка зіграє проти Бернарди Пери або Сю Ван.
Wuhan Open - 2018
WTA Premier 5
Жіночий тенісний турнір в Ухані, Китай
Призовий фонд: $ 2,746,000
Перше коло
Леся Цуренко (Україна) – Дар'я Касаткіна (Росія) – 4:6, 5:7.
Еліна Світоліна вступить у боротьбу з другого кола.
Джерело: Sport.ua