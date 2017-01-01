Українська гімнастка завоювала медаль на Гран Прі в Ізраїлі (відео)

Ще одна українка зупинилась за крок від медалі

Українська гімнастка Катерина Луценко успішно виступила на заключному Гран Прі сезону в Ейлаті (Ізраїль). Луценко стабільно і якісно відпрацювала всі чотири види багатоборства, отримавши високі оцінки за виступи з обручем, булавами та стрічкою. Ще одна українка Олена Д’яченко з обручем і м'ячем виступила на рівні лідерів, але помилки в



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Ще одна українка зупинилась за крок від медалі

Українська гімнастка Катерина Луценко успішно виступила на заключному Гран Прі сезону в Ейлаті (Ізраїль).

Луценко стабільно і якісно відпрацювала всі чотири види багатоборства, отримавши високі оцінки за виступи з обручем, булавами та стрічкою.

Ще одна українка Олена Д’яченко з обручем і м'ячем виступила на рівні лідерів, але помилки в новій програмі з булавами не дозволили їй зачепитися за призове місце.

Перемогу в багатоборстві в Ейлаті з величезним відривом від переслідувачів здобула росіянка Юлія Бравікова.

Раніше повідомлявся склад збірної України на ці змагання.

Підсумкові результати багатоборства:

Джерело: sportarena.com