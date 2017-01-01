Українська гімнастка завоювала медаль на Гран Прі в Ізраїлі (відео)
- 25 Листопада, 12:32
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Ще одна українка зупинилась за крок від медалі
Українська гімнастка Катерина Луценко успішно виступила на заключному Гран Прі сезону в Ейлаті (Ізраїль).
Луценко стабільно і якісно відпрацювала всі чотири види багатоборства, отримавши високі оцінки за виступи з обручем, булавами та стрічкою.
Ще одна українка Олена Д’яченко з обручем і м'ячем виступила на рівні лідерів, але помилки в новій програмі з булавами не дозволили їй зачепитися за призове місце.
Перемогу в багатоборстві в Ейлаті з величезним відривом від переслідувачів здобула росіянка Юлія Бравікова.
Раніше повідомлявся склад збірної України на ці змагання.
Підсумкові результати багатоборства:
Джерело: sportarena.com