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    Українська гімнастка завоювала медаль на Гран Прі в Ізраїлі (відео)

    Ще одна українка зупинилась за крок від медалі
    Українська гімнастка Катерина Луценко успішно виступила на заключному Гран Прі сезону в Ейлаті (Ізраїль). Луценко стабільно і якісно відпрацювала всі чотири види багатоборства, отримавши високі оцінки за виступи з обручем, булавами та стрічкою. Ще одна українка Олена Д’яченко з обручем і м'ячем виступила на рівні лідерів, але помилки в
    • 25 Листопада, 12:32
    • Розсилка

    Ще одна українка зупинилась за крок від медалі

    Українська гімнастка Катерина Луценко успішно виступила на заключному Гран Прі сезону в Ейлаті (Ізраїль).

    Луценко стабільно і якісно відпрацювала всі чотири види багатоборства, отримавши високі оцінки за виступи з обручем, булавами та стрічкою.

    Ще одна українка Олена Д’яченко з обручем і м'ячем виступила на рівні лідерів, але помилки в новій програмі з булавами не дозволили їй зачепитися за призове місце.

    Перемогу в багатоборстві в Ейлаті з величезним відривом від переслідувачів здобула росіянка Юлія Бравікова.

    Раніше повідомлявся склад збірної України на ці змагання.

    Підсумкові результати багатоборства:

    Джерело: sportarena.com

    Ізраїль художня гімнастика Гран-прі
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