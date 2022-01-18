  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Помер найтитулованіший футболіст у Кубку європейських чемпіонів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Франсіско Хенто є рекордсменом мадридського клубу за кількістю здобутих трофеїв - Помер найтитулованіший футболіст у Кубку європейських чемпіонів
    Франсіско Хенто є рекордсменом мадридського клубу за кількістю здобутих трофеїв
    фото: ФК Реал

    Франсіско Хенто шість разів вигравав престижний клубний трофей Європи

    На 89-му році життя помер легендарний гравець та президент мадридського «Реала» Франсіско Хенто. Він єдиний, хто перемагав у Кубку європейських чемпіонів шість разів.

    «Футбольний клуб «Реал» глибоко сумують з приводу смерті почесного президента клубу, однієї з найбільших легенд мадридського клубу та всього світового футболу Франсіско Хенто.

    Фігура Пако Хенто чітко уособлює в собі всі цінності «Реала», вона була і буде зразком для клубу та всього світу спорту, – йдеться в заяві мадридського клубу.

    Хенто захищав кольори мадридського клубу з 1953 до 1971 рік. За 18 сезонів у «Реалі» він виграв 6 євротрофеїв, 12 титулів чемпіона Іспанії, два Кубки країни, один Міжконтинентальний кубок та низку інших турнірів. Загалом на його рахунку 23 трофеї у «Реалі» — це рекорд «вершкових». У складі «Королівського клубу» Хенто зіграв 600 матчів та забив 182 голи.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ рекорд президент ФК Реал (Мадрид)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Помер найтитулованіший футболіст у Кубку європейських чемпіонів