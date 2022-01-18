Помер найтитулованіший футболіст у Кубку європейських чемпіонів

Франсіско Хенто шість разів вигравав престижний клубний трофей Європи

На 89-му році життя помер легендарний гравець та президент мадридського «Реала» Франсіско Хенто. Він єдиний, хто перемагав у Кубку європейських чемпіонів шість разів.

«Футбольний клуб «Реал» глибоко сумують з приводу смерті почесного президента клубу, однієї з найбільших легенд мадридського клубу та всього світового футболу Франсіско Хенто.

Фігура Пако Хенто чітко уособлює в собі всі цінності «Реала», вона була і буде зразком для клубу та всього світу спорту, – йдеться в заяві мадридського клубу.

Хенто захищав кольори мадридського клубу з 1953 до 1971 рік. За 18 сезонів у «Реалі» він виграв 6 євротрофеїв, 12 титулів чемпіона Іспанії, два Кубки країни, один Міжконтинентальний кубок та низку інших турнірів. Загалом на його рахунку 23 трофеї у «Реалі» — це рекорд «вершкових». У складі «Королівського клубу» Хенто зіграв 600 матчів та забив 182 голи.