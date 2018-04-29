Українка Нікольченко завоювала срібло на етапі Кубка світу з художньої гімнастики (відео)

У минулому році Влада також здобула срібло

Українська гімнастка Влада Нікольченко здобула срібну медаль на етапі Кубка світу в азербайджанському Баку. Сумарно українка набрала 67,550 бала в чотирьох дисциплінах, пропустивши вперед лише росіянку Марію Сергєєву. При цьому Анастасію Салос з Білорусі Нікольченко випередила на один пункт. У минулому році Влада також здобула



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Влада Нікольченко. Фото: ФГУ

У минулому році Влада також здобула срібло

Українська гімнастка Влада Нікольченко здобула срібну медаль на етапі Кубка світу в азербайджанському Баку.

Сумарно українка набрала 67,550 бала в чотирьох дисциплінах, пропустивши вперед лише росіянку Марію Сергєєву. При цьому Анастасію Салос з Білорусі Нікольченко випередила на один пункт.

У минулому році Влада також здобула срібло. На міжнародному турнірі в Ізраїлі вона, в складі юніорської збірної, посіла 2-е місце.

Інша українка, яка виступала на Кубку світу, Олена Дяченко фінішувала на 13-у місці (60,450 бала), пропустивши перший етап змагань. А ось збірна України в групових вправах посіла 4-е місце в багатоборстві, поступившись командам Італії, Болгарії та Японії.