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    Українка Нікольченко завоювала срібло на етапі Кубка світу з художньої гімнастики (відео)

    У минулому році Влада також здобула срібло
    Українська гімнастка Влада Нікольченко здобула срібну медаль на етапі Кубка світу в азербайджанському Баку. Сумарно українка набрала 67,550 бала в чотирьох дисциплінах, пропустивши вперед лише росіянку Марію Сергєєву. При цьому Анастасію Салос з Білорусі Нікольченко випередила на один пункт. У минулому році Влада також здобула
    • Вчора, 13:23
    • Розсилка
    Влада Нікольченко. Фото: ФГУ
    Влада Нікольченко. Фото: ФГУ

    У минулому році Влада також здобула срібло

    Українська гімнастка Влада Нікольченко здобула срібну медаль на етапі Кубка світу в азербайджанському Баку.

    Сумарно українка набрала 67,550 бала в чотирьох дисциплінах, пропустивши вперед лише росіянку Марію Сергєєву. При цьому Анастасію Салос з Білорусі Нікольченко випередила на один пункт.

    У минулому році Влада також здобула срібло. На міжнародному турнірі в Ізраїлі вона, в складі юніорської збірної, посіла 2-е місце.

    Інша українка, яка виступала на Кубку світу, Олена Дяченко фінішувала на 13-у місці (60,450 бала), пропустивши перший етап змагань. А ось збірна України в групових вправах посіла 4-е місце в багатоборстві, поступившись командам Італії, Болгарії та Японії.

    художня гімнастика Збірна України
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