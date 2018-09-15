Українка Нікольченко зупинилася за крок від медалі чемпіонату світу з гімнастики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Влада припустилася кількох помилок у вправі зі стрічкою

У п’ятницю, 14 вересня, у болгарській Софії пройшов фінал багатоборства серед гімнасток, які виступають в індивідуальній першості.

Україна була представлена двома граціями: лідером збірної 15-річною Владою Нікольченко та переможницею міжнародних турнірів Яник Вартлаан.

Вартлаан виступала у групі В з гімнастками, що зайняли у кваліфікації з 13-го по 24-те місця.

Із сумою 63,700 за чотири види вона посіла підсумкове 22-ге місце турнірної таблиці.

Нікольченко, яка кваліфікувалися до фіналу багатоборства з третім кваліфікаційним місцем, показала хороші результати з обручем (19,150), м'ячем (19,150) і булавами (19,350).

А от кілька помилок у стрічці не дозволили гімнастці отримати високі бали у цьому виді (16,900).

Із сумою балів 74,550 лідер нашої збірної зайняла четверте місце, поступившись лише досвідченим росіянкам і бронзовому призеру минулорічного чемпіонату світу Ліной Ашрам.

Переможницею змагань другий рік поспіль стала росіянка Діна Аверіна, другою стала ізраїльтянка, а третє місце посіла ще одна росіянка Олександра Солдатова.