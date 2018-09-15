  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українка Нікольченко зупинилася за крок від медалі чемпіонату світу з гімнастики

    • Розсилка
    Українка Нікольченко зупинилася за крок від медалі чемпіонату світу з гімнастики

    Влада припустилася кількох помилок у вправі зі стрічкою

    У п’ятницю, 14 вересня, у болгарській Софії пройшов фінал багатоборства серед гімнасток, які виступають в індивідуальній першості.

    Україна була представлена двома граціями: лідером збірної 15-річною Владою Нікольченко та переможницею міжнародних турнірів Яник Вартлаан.

    Вартлаан виступала у групі В з гімнастками, що зайняли у кваліфікації з 13-го по 24-те місця.

    Із сумою 63,700 за чотири види вона посіла підсумкове 22-ге місце турнірної таблиці.

    Нікольченко, яка кваліфікувалися до фіналу багатоборства з третім кваліфікаційним місцем, показала хороші результати з обручем (19,150), м'ячем (19,150) і булавами (19,350).

    А от кілька помилок у стрічці не дозволили гімнастці отримати високі бали у цьому виді (16,900).

    Із сумою балів 74,550 лідер нашої збірної зайняла четверте місце, поступившись лише досвідченим росіянкам і бронзовому призеру минулорічного чемпіонату світу Ліной Ашрам.

    Переможницею змагань другий рік поспіль стала росіянка Діна Аверіна, другою стала ізраїльтянка, а третє місце посіла ще одна росіянка Олександра Солдатова.

    художня гімнастика чемпіонат світу українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ