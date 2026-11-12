Головна Спорт Ще більше про спорт
search button user button menu button
1723-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Українка вдруге стала чемпіонкою світу шахів серед аматорів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Українка вдруге стала чемпіонкою світу шахів серед аматорів
Анастасія Осадчук не мала рівних у Малайзії
фото: Instagram

Шахістка з Києва оформила титул достроково

Анастасія Осадчук тріумфувала на любительському Чемпіонаті світу з шахів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Федерації шахів України.

Аматорка виграла титул за тур до кінця планетарної першості. Осадчук перемогла в рейтинговій категорії до 2000. За вісім турів змагань у малайзійському Кланзі вона здобула сім перемог, набрала 7,5 очка та без жодної поразки стала недосяжною для конкуренток.

Цьогорічний титул для Осадчук став другим. Вона вже тріумфувала на світовому рівні серед аматорів. Прем'єрний успіх українська шахістка оформила в 2024 році.

Актуальний рейтинг Осадчук – 1915 пунктів. У фінальному турі змагань вона зустрінеться проти господарки змагань Аїн Нур Шахар. Молода українка гратиме «білими».

До слова, у квітні шахіст Роман Дегтярьов виграв Чемпіонат Європи з шахів у польському Катовіце. 17-річний українець у фінальному турі переміг досвідченого іспанського гросмейстера Давіда Антона. Дегтярьов набрав дев'ять очок із 11-ти можливих.

Нагадаємо, раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Федерацію шахів Росії припинити будь-яку діяльність в окупованих регіонах України. Ідеться про АР Крим, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Херсонську області та місто Севастополь. Позов подала Федерація шахів України.

Читайте також:

Теги: шахи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бартош та Моніка Соцко – найвідоміша та найсильніша шахова пара Польщі
Шахове дербі: дружина завадила чоловіку здобути титул на турнірі у Польщі
28 жовтня, 17:12
Подоляк наголосив, що Турлов не має безпосереднього відношення до Дворковича та його команди
Михайло Подоляк заявив, що команда підсанкційного президента ФІДЕ «не є контрольована Росією»
1 жовтня, 15:33
У червні 2024 року Феокістов, який брав участь у злочинній війні Росії проти України, був знищений Силами оборони
ЗСУ ліквідували на фронті титулованого російського шахіста
21 жовтня, 15:30
Подоляк хоче, щоб і в інші спортивні федерації заходили громадяни України на домінуючі позиції
Михайло Подоляк пояснив, чому долучився до команди підсанкційного президента ФІДЕ
30 вересня, 12:33
Бодхана Сіванандан переписала історію шахів
11-річна британка стала наймолодшою в історії шахів гросмейстеркою
29 вересня, 18:05
ФШУ вважає, що дії Михайла Подоляка негативно впливають на імідж України
Федерація шахів України звинуватила Михайла Подоляка у підриві державного суверенітету
28 вересня, 10:34
Російська тенісистка Гуніна розкритикувала президента США Дональда Трампа
Російська чемпіонка світу з шахів звинуватила Трампа у «зростанні дитячої проституції в Уругваї»
24 вересня, 08:47
Михайло Подоляк раптово захопився шахами
Федерація шахів України різко відреагувала на скандальну заяву Подоляка
23 вересня, 19:30
Анастасія Гнатишин виграла титул у 15
Юна українка несподівано стала чемпіонкою Європи з шахів
5 червня, 22:21

Ще більше про спорт

Перша жінка у світі, яка занурилася без ласт на 90 м. Українка Садурська оновила світовий рекорд
Перша жінка у світі, яка занурилася без ласт на 90 м. Українка Садурська оновила світовий рекорд
Був командиром штурмовиків. ЗСУ ліквідували титулованого російського кікбоксера
Був командиром штурмовиків. ЗСУ ліквідували титулованого російського кікбоксера
Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 12 листопада
Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 12 листопада
Українка вдруге стала чемпіонкою світу шахів серед аматорів
Українка вдруге стала чемпіонкою світу шахів серед аматорів
Україна здобула перше золото Чемпіонату світу зі стрільби
Україна здобула перше золото Чемпіонату світу зі стрільби
Українські футзалістки здобули золото Юнацької Олімпіади
Українські футзалістки здобули золото Юнацької Олімпіади

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2026
114K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
103K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
81K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

В Україні до 13°, в деяких областях дощ, мокрий сніг: погода на 12 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін висунув ширші територіальні вимоги, ніж Донбас – ISW
Вчора, 18:57
Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал
Вчора, 15:10
Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі
Вчора, 13:24

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua