Українка вдруге стала чемпіонкою світу шахів серед аматорів

Анастасія Осадчук не мала рівних у Малайзії

Шахістка з Києва оформила титул достроково

Анастасія Осадчук тріумфувала на любительському Чемпіонаті світу з шахів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Федерації шахів України.

Аматорка виграла титул за тур до кінця планетарної першості. Осадчук перемогла в рейтинговій категорії до 2000. За вісім турів змагань у малайзійському Кланзі вона здобула сім перемог, набрала 7,5 очка та без жодної поразки стала недосяжною для конкуренток.

Цьогорічний титул для Осадчук став другим. Вона вже тріумфувала на світовому рівні серед аматорів. Прем'єрний успіх українська шахістка оформила в 2024 році.

Актуальний рейтинг Осадчук – 1915 пунктів. У фінальному турі змагань вона зустрінеться проти господарки змагань Аїн Нур Шахар. Молода українка гратиме «білими».

До слова, у квітні шахіст Роман Дегтярьов виграв Чемпіонат Європи з шахів у польському Катовіце. 17-річний українець у фінальному турі переміг досвідченого іспанського гросмейстера Давіда Антона. Дегтярьов набрав дев'ять очок із 11-ти можливих.

Нагадаємо, раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Федерацію шахів Росії припинити будь-яку діяльність в окупованих регіонах України. Ідеться про АР Крим, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Херсонську області та місто Севастополь. Позов подала Федерація шахів України.