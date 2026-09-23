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Федерація шахів України різко відреагувала на скандальну заяву Подоляка

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Федерація шахів України різко відреагувала на скандальну заяву Подоляка
Михайло Подоляк раптово захопився шахами
фото: Офіс президента

Функціонери побачили спробу рейдерського захоплення організації

Федерація шахів України опублікувала спеціальну заяву після рішення радника Офісу президента Михайла Подоляка приєднатися до команди кандидати в президенти Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Тімура Турлова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ФШУ.

Днями російський бізнесмен із паспортом Казахстану заявив про наміри стати президентом ФІДЕ. У разі перемоги на виборах Турлов зібрався зробити Подоляка віцепрезидентом організації. Останній уже прийняв пропозицію в обхід ФШУ.

«Ці події викликали широкий резонанс як у світі шахів, так і в українському суспільстві. До ФШУ зверталися багато президентів національних шахових федерацій, спортсменів, публічних осіб. Усі обурені діями Тімура Турлова і Михайла Подоляка, їх ігноруванням ФШУ під час визначення представника України в керівництві ФІДЕ», – йдеться в заяві федерації.

Окремо в ФШУ окреслили власну позицію. Організація не підтримуватиме кандидатуру Турлова, не отримувала від нього пропозиції делегувати представника України в команду та не уповноважувала Подоляка представляти федерацію. Натомість статут ФІДЕ передбачає подання кандидатур саме від національних федерацій.

«ФШУ звертається до обох персон, які створили цей безпрецедентний випадок в історії шахів, опублікувати спростування даної ініціативи та більше не порушувати закон. А Михайлу Подоляку радимо в майбутньому враховувати національні інтереси України. У випадку ігнорування всіх законних дій ФШУ буде відстоювати свої права в суді», – резюмували в ФШУ.

До слова, у квітні шахіст Роман Дегтярьов виграв Чемпіонат Європи з шахів у польському Катовіце. 17-річний українець у фінальному турі переміг досвідченого іспанського гросмейстера Давіда Антона. Дегтярьов набрав дев'ять очок із 11-ти можливих.

Нагадаємо, раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Федерацію шахів Росії припинити будь-яку діяльність в окупованих регіонах України. Ідеться про АР Крим, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Херсонську області та місто Севастополь. Позов подала Федерація шахів України.

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Теги: шахи Михайло Подоляк

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