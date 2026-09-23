Федерація шахів України різко відреагувала на скандальну заяву Подоляка
Функціонери побачили спробу рейдерського захоплення організації
Федерація шахів України опублікувала спеціальну заяву після рішення радника Офісу президента Михайла Подоляка приєднатися до команди кандидати в президенти Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Тімура Турлова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ФШУ.
Днями російський бізнесмен із паспортом Казахстану заявив про наміри стати президентом ФІДЕ. У разі перемоги на виборах Турлов зібрався зробити Подоляка віцепрезидентом організації. Останній уже прийняв пропозицію в обхід ФШУ.
«Ці події викликали широкий резонанс як у світі шахів, так і в українському суспільстві. До ФШУ зверталися багато президентів національних шахових федерацій, спортсменів, публічних осіб. Усі обурені діями Тімура Турлова і Михайла Подоляка, їх ігноруванням ФШУ під час визначення представника України в керівництві ФІДЕ», – йдеться в заяві федерації.
Окремо в ФШУ окреслили власну позицію. Організація не підтримуватиме кандидатуру Турлова, не отримувала від нього пропозиції делегувати представника України в команду та не уповноважувала Подоляка представляти федерацію. Натомість статут ФІДЕ передбачає подання кандидатур саме від національних федерацій.
«ФШУ звертається до обох персон, які створили цей безпрецедентний випадок в історії шахів, опублікувати спростування даної ініціативи та більше не порушувати закон. А Михайлу Подоляку радимо в майбутньому враховувати національні інтереси України. У випадку ігнорування всіх законних дій ФШУ буде відстоювати свої права в суді», – резюмували в ФШУ.
До слова, у квітні шахіст Роман Дегтярьов виграв Чемпіонат Європи з шахів у польському Катовіце. 17-річний українець у фінальному турі переміг досвідченого іспанського гросмейстера Давіда Антона. Дегтярьов набрав дев'ять очок із 11-ти можливих.
Нагадаємо, раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Федерацію шахів Росії припинити будь-яку діяльність в окупованих регіонах України. Ідеться про АР Крим, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Херсонську області та місто Севастополь. Позов подала Федерація шахів України.
Читайте також:
Коментарі — 0