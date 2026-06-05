Юна українка несподівано стала чемпіонкою Європи з шахів

Школярка сенсаційно виграла першість Старого світу

Українська шахістка Анастасія Гнатишин тріумфувала на Чемпіонаті Європи 2026 з класичних шахів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Федерації шахів України.

15-річна львів'янка стала найкращою на турнірі в грузинському Батумі. Упродовж змагань Гнатишин набрала 9 очок. Вона на півбала випередила іспанську шахістку Сабріну Вегу Гутьєррес. Третьою фінішувала Ольга Баделька з Австрії (8,5 пункта).

Українка провела майже ідеальний турнір. Гнатишин здобула вісім перемог, звела внічию два поєдинки та зазнала лише однієї поразки. Такий результат дозволив їй заробити 215 рейтингових очок.

Перед Чемпіонатом Європи Гнатишин ішла в третій сотні світової класифікації. Та тріумф у Батумі виведе її до двадцятки найсильніших на планеті. Тепер українська шахістка посідає 17-те місце.

До слова, у квітні шахіст Роман Дегтярьов виграв Чемпіонат Європи з шахів у польському Катовіце. 17-річний українець у фінальному турі переміг досвідченого іспанського гросмейстера Давіда Антона. Дегтярьов набрав дев'ять очок із 11-ти можливих.

Нагадаємо, раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Федерацію шахів Росії припинити будь-яку діяльність в окупованих регіонах України. Ідеться про АР Крим, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Херсонську області та місто Севастополь. Позов подала Федерація шахів України.