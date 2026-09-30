Михайло Подоляк пояснив, чому долучився до команди підсанкційного президента ФІДЕ

Подоляк став віцепрезидентом Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ)

Позаштатний радник Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, чому долучився до команди новообраного президента Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Тимура Турлова з Казахстану, який знаходиться під санкціями України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

Подоляк став віцепрезидентом Міжнародної федерації шахів у команді Турлова.

Про санкції України щодо Турлова

«Так, є окреме питання, що пан Турлов знаходиться під нашими санкціями, але тут я розумію, що це трошки більш широке питання.

Це поки що не моя компетенція, тому що це виключна компетенція Ради національної безпеки і оборони і президента. Про це можна розмовляти, тому що ці санкції, які були накладені у 2022 році на пана Турлова, трошки дивно, як на мене виглядають, тому що він не є сировинним бізнесменом. Він є бізнесменом, який працює на глобальних фондових ринках. Він займається інвестиційним в певні активи в різних країнах. Ключова його фірма знаходиться в США. У 2017 році він закрив всі бізнеси у РФ.

У 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, він мало того, що змінив громадянство на казахське і остаточно залишив для себе за спиною таку країну, на жаль, яка ще досі існує, як РФ. Але, крім того, він ще достатньо довгий час інвестував в гуманітарні програми в Україні. Але це ще раз підкреслюю, це окреме питання, воно складне, я розумію», – сказав Подоляк.

Про те, як Подоляк став віцепрезидентом ФІДЕ

«Після тяжкої перемоги пана Турлова в процедурних форматах мені було також запропоновано бути віцепрезидентом Всесвітньої федерації шахів», – зазначив Подоляк.

Він також наголосив, що хоче, щоб і в інші спортивні федерації заходили громадяни України на домінуючі позиції.

«В принципі, можна довго і багато розповідати про те, хто ти, що ти і як ти щось будеш робити, а можна просто прийти і робити. Для цього завжди є всі шанси. Для цього є шанси в України, в тієї суб’єктності, яку Україна сьогодні надає будь-кому.

І безумовно, я ще раз підкреслюю, я дуже хочу і буду дуже багато робити для того, щоб і в інші федерації заходили громадяни України на домінуючі позиції, на виконавчі позиції, на позиції президентів чи віцепрезидентів. Це складно, це дуже тяжко, я по собі знаю, по цій ситуації, в якій сьогодні ми працюємо, але це необхідно, тому що заяви сьогодні не сприймаються. Якщо на початку війни вони сприймались, то сьогодні ні.

Сьогодні сприймається відповідальна поведінка – це коли ти готовий особисто прийти і взяти на себе шматок роботи», – розповів Подоляк.

Нагадаємо, Федерація шахів України звинуватила Михайла Подоляка у підриві державного суверенітету.