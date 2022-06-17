  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
  4. Українка здобула «срібло» на етапі Діамантової ліги в Осло
рус
    Новини

    Українка здобула «срібло» на етапі Діамантової ліги в Осло

    Рижикова здобула&nbsp;&laquo;срібло&raquo; на етапі Діамантової ліги в Осло - Українка здобула «срібло» на етапі Діамантової ліги в Осло
    Рижикова здобула «срібло» на етапі Діамантової ліги в Осло
    фото: instagram.com/anna_ryzhykova/

    Рижикова показала другий результат у бігу на 400 метрів з бар’єрами

    У четвер, 16 червня, українська легкоатлетка Анна Рижикова стала призеркою етапу Діамантової ліги-2022 в Осло (Норвегія). Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

    Українка показала другий результат у бігу на 400 метрів з бар’єрами. Рижикова подолала дистанцію за 54,81 с.

    Для Анни це шостий п’єдестал поспіль в сезоні. Крім того, на етапах Діамантової ліги вона виграла третю нагороду – раніше завойовувала «бронзу» у Бірмінгемі та Римі.

    Перемогу в гонці здобула нідерландка Фемке Болл, а третє місце посіла представниця Великої Британії Джессі Найт.

    Інша українка – Вікторія Ткачук стала шостою.

    Ольга Ляхова фінішувала дев’ятою на дистанції 800 метрів, але суперниці попереду показали досить високий час, що, зокрема, допомогло й Ользі поліпшити свій найкращий результат нинішнього сезону – 2:00.39 хв.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українка здобула «срібло» на етапі Діамантової ліги в Осло