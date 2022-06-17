Українка здобула «срібло» на етапі Діамантової ліги в Осло

Рижикова здобула «срібло» на етапі Діамантової ліги в Осло

Рижикова показала другий результат у бігу на 400 метрів з бар’єрами

У четвер, 16 червня, українська легкоатлетка Анна Рижикова стала призеркою етапу Діамантової ліги-2022 в Осло (Норвегія). Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Українка показала другий результат у бігу на 400 метрів з бар’єрами. Рижикова подолала дистанцію за 54,81 с.

Для Анни це шостий п’єдестал поспіль в сезоні. Крім того, на етапах Діамантової ліги вона виграла третю нагороду – раніше завойовувала «бронзу» у Бірмінгемі та Римі.

Перемогу в гонці здобула нідерландка Фемке Болл, а третє місце посіла представниця Великої Британії Джессі Найт.

Інша українка – Вікторія Ткачук стала шостою.

Ольга Ляхова фінішувала дев’ятою на дистанції 800 метрів, але суперниці попереду показали досить високий час, що, зокрема, допомогло й Ользі поліпшити свій найкращий результат нинішнього сезону – 2:00.39 хв.