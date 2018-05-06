Українки кваліфікувалися в 3 фінали на гімнастичному турнірі в Іспанії

Україну на цьому старті представляють Влада Нікольченко, Єва Мелещук і збірна команда в групових вправах

У суботу, 5 травня, на першому етапі Челлендж-Кап цього сезону в іспанській Гвадалахарі завершилося багатоборстві та кваліфікація в фінали в окремих видах. Нагадаємо, що Україну на цьому старті представляють Влада Нікольченко, Єва Мелещук і збірна команда в групових вправах. Про це повідомляє Федерація гімнастики України. Влада Нікольченко чудово



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Влада Нікольченко

Україну на цьому старті представляють Влада Нікольченко, Єва Мелещук і збірна команда в групових вправах

У суботу, 5 травня, на першому етапі Челлендж-Кап цього сезону в іспанській Гвадалахарі завершилося багатоборстві та кваліфікація в фінали в окремих видах.

Нагадаємо, що Україну на цьому старті представляють Влада Нікольченко, Єва Мелещук і збірна команда в групових вправах. Про це повідомляє Федерація гімнастики України.

Влада Нікольченко чудово впоралася зі своєю програмою з обручем, отримавши високі 19,000, і пройшла у фінал в цьому виді з 2-м кваліфікаційним результатом. Дещо гірше їй вдалися вправи з м'ячем (16,350) і булавами (16,600), тим не менше, в фіналі з м'ячем вона перша запасна. Також Влада відмінно впоралася зі стрічкою (16,900) і відібралась у фінал в цьому виді з 5-м кваліфікаційним результатом. За підсумками 4-х видів з сумою 68,850 лідер нашої збірної зайняла гідне 5-е місце в багатоборстві.

Єва Мелещук відмінно виконала свою вправу з обручем (17,050), кваліфікувавшись до фіналу в цьому виді. Решта видів Єва пройшла стабільно і зупинилася на 9-му рядку багатоборства з сумою 64,150. Також Єва - перша запасна в фіналі з булавами.

Також відбулися зміни в складі збірної команди в групових вправах: Валерію Юзв’як замінили Тетяна Довженко і Аліна Бихно.

У зв'язку зі зміною в складі дівчата допустили ряд помилок у вправі з 5 обручами (11,850), проте на другий день зібралися і показали високий результат з 3 м'ячами і 2 скакалками (17,200), відібравшись в фінал в цьому виді з 4-м кваліфікаційним результатом. З сумою 29,050 наші грації зайняли 12 місце в багатоборстві.

Перше місце в багатоборстві посіла команда Болгарії, другими стали італійки, третіми - росіянки.