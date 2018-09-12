Українки залишилися без нагород у перші дні чемпіонату світу з художньої гімнастики



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Яніка Вартлаан

Влада Нікольченко стала восьмою у у фіналі у вправах з обручем

У понеділок, 10 вересня, на чемпіонаті світу у болгарській Софії розпочалися змагання серед кращих гімнасток планети.

Перші два дні змагань проходила кваліфікація з обручем і м'ячем, а наприкінці другого дня спортсменки розіграли медалі у фіналах з цими предметами, інформує офіційний сайт Федерації гімнастики України.

За сумою всіх оцінок українська команда займає проміжне п’яте місце, а лідер збірної Влада Нікольченко йде третьою у кваліфікації багатоборства після двох видів (у фіналі участь беруть дві гімнастки від країни).

Єва Мелещук за сумою балів за два види входить до 24 найсильніших гімнасток, також вона показала гідний, 14-й, результат з м'ячем серед усіх спортсменок.

Яніка Вартлаан на даний момент замикає 25 найсильніших гімнасток планети і також має шанси на вихід у фінал багатоборства.

Лідер збірної Влада Нікольченко кваліфікувалася у фінал з обручем з четвертим результатом, а також стала першою запасною у фіналі з м'ячем.

Проте, у фіналі з обручем Влада допустила декілька помилок, що не дозволило їй боротися за місце на п'єдесталі.

Переможницею фіналу з обручем стала росіянка Діна Аверіна, друге місце зайняла гімнастка з Ізраїлю Ліной Ашрам, третьою стала росіянка Аліна Аверіна.