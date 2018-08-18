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    Українська чемпіонка світу з художньої гімнастики завершила кар’єру

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    Ганна Різатдінова - Українська чемпіонка світу з художньої гімнастики завершила кар’єру
    Ганна Різатдінова

    Різатдінова вирішила завершити кар'єру у розквіті сил

    Знаменита українська гімнастка, призер Олімпіади в Ріо, Ганна Різатдінова завершила спортивну кар'єру.

    За словами чемпіонки світу, Європи та Всесвітніх ігор, вона поїде на Олімпійські ігри в Токіо в штабі збірної.

    Змагання пройдуть в 2020 році.

    «Спорт для мене закрита історія, і я не хочу, щоб про цю історію говорили з якимось жалем. Мені здається, що разом зі своєю командою я зробила просто неможливе, так як в дитинстві у мене не було якихось колосальних даних, за якими можна було б визначити – так, вона сто відсотків стане зіркою. Все, що ви бачили в Ріо, – це зроблено наполегливою працею і тільки. Там таланту дуже мало», - сказала 25-річна гімнастка.

    Зазначимо, що 12 листопада 2017 року гімнастка народила сина.

    художня гімнастика Ганна Різатдінова
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